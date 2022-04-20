Спікер ВР і його заступники пропонують виключити Медведчука з парламентського комітету з прав людини

Комітет з питань регламенту рекомендував включити проєкт постанови до порядку денного позачергово без голосування.

Спікер ВР Руслан Стефанчук і його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк зареєстрували проєкт постанови, в якій пропонують відкликати Віктора Медведчука з посади члена Комітету з питань прав людини.

Документ опубліковано на сайті українського парламенту.

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Проєкт постанови розглянув Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

Як ідеться в рішення комітету, він рекомендує "включити зазначений проект Постанови Верховної Ради України позачергово без голосування до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням редакційних уточнень Комітету та прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України".

Нагадаємо, Голова Верховної Ради заявив, що депутата фракції "ОПЗЖ" Віктора Медведчука позбавлять депутатського мандата. Це станеться після того, як суд винесе рішення у справі нардепа.