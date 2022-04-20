Віталій Безгін: «Потрібно впроваджувати військову адміністрацію там, де більшість депутатів – із заборонених партій»

Такі зміни парламент може ухвалити вже найближчим часом, заявив в інтерв`ю LB.ua голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат фракції «Слуга народу» Віталій Безгін .

Щоб вирішити проблему, парламентський комітет з питань місцевого самоврядування пропонує на період воєнного стану та 90 днів перехідного періоду після війни «опустити» планку кворуму для прийняття рішень до ½ від депутатського складу.

З початку війни депутати різних рівнів виходять з лав ОПЗЖ та інших проросійських партій, діяльність яких призупинена рішенням РНБО . В деяких місцевих радах фракції колаборантів заявляють про саморозпуск. З одного боку, це добре. З іншого, це може призвести до втрати кворуму та здатності ухвалювати рішення у 91 місцевій раді. Зокрема, в Одеській міській, районній та обласній радах.

Фото: facebook/Vitaliy Bezgin

91 місцева рада може стати неповноважною

Діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді України призупинена за рішенням РНБО. На місцевому рівні з початку війни ми також спостерігаємо саморозпуск або вихід депутатів з фракцій ОПЗЖ та інших проросійських партій. Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв'ю LB.ua наголошував, що ваш комітет працює над законодавчим механізмом для збереження повноважності рад. Оскільки у великій кількісті рад більшість представлена саме проросійськими партіями. Які це саме ради?

Якщо ми говоримо про дієздатність місцевих рад, то тут є декілька проблем. Почнемо з партій, діяльність яких за рішенням РНБО призупинена. На місцевому рівні це не лише ОПЗЖ, а й партія Шарія та Опоблок. І сама проблема має два виміри. По-перше, наразі кворум місцевої ради – це 2/3 депутатів. Тобто якщо допустити припинення повноважень депутатів заборонених партій, то у нас 91 місцева рада стає неповноважною. Втрачає кворум для прийняття рішень.

Нагадаю, що зараз у нас 1469 громад плюс Київ. Тому 91 рада – це достатньо велика кількість. Для прикладу, до переліку 91 ради входить Одеська міська, Одеська районна та Одеська обласна ради. От всі вони можуть втратити повноваження.

Тому для розв'язання цієї проблеми «номер один» треба просто тимчасово, не період воєнного стану, можливо, на 90 днів перехідного періоду після війни, на час до проведення місцевих виборів, «опустити» кворум до ½. Тобто більшості плюс один голос у будь-якій місцевій раді.

Але це рішення вирішить не всі питання. Бо у нас є 19 місцевих рад, де понад 50% депутатів представлені забороненими партіями.

Фото: Lb.ua

Де саме?

Це ради трьох областей: Донецької, Луганської та Запорізької областей. 2 цих 19 рад вже 3 розпущені. Там впроваджені військові адміністрації. В такому випадку можливе лише введення військових адміністрацій або військово-цивільних.

Тому варто б було додати до повноважень президента право указом впроваджувати військову адміністрацію там, де більшість депутатського корпусу представлена забороненими партіями. Мені здається, це єдиний вихід. Тоді б ми перекрили усі 19 громад, точніше ще 17, які залишилися. І питання повноважності рад, де високе представництво заборонених партій, буде знято.

На місцевому рівні діє імперативний мандат. Тих, хто вийшов з фракцій, можуть позбавити мандату, а на їхнє місце зайдуть наступні по партійному списку. Як законодавчо парламентський комітет врегулює це питання?

Наразі готується проєкт закону, яким передбачається заборона для таких партій застосовувати імперативний мандат щодо місцевих депутатів. Законом цю проблему теж можна вирішити. Для цього просто необхідно внести зміни у Виборчий кодекс.

Тобто це буде лише один закон чи декілька про внесення змін до різних законодавчих актів, які унормують усі проблемні питання?

Вже пройшов перше читання законопроєкт Ольги Совгирі (депутат «Слуги народу», постійна представниця ВРУ у КСУ, – LB.ua) щодо спрощення судової процедури (заборон проросійських політичних партій, – LB.ua). У нас в комітеті напрацьований комплексний законопроєкт, який розв'язує питання кворуму, заборони застосування імперативного мандату для місцевих депутатів. А також передбачає заборону для депутатів від проросійських партій бути секретарем, заступником голови обласної чи районної рад. Тобто це буде заборона обіймати ключові посади на місцевому рівні. Ми бачимо комплексне розв'язання проблем таких громад через прийняття одного законопроєкту.

Фото: decentralization.gov.ua Золочівська селищна рада

Цей документ уже готовий для розгляду у сесійній залі Верховної Ради?

Ми як раз консультуємося з віцеспікером Олександром Корнієнком з цього приводу. Якщо у нас буде політичний консенсус, то упродовж квітня місяця відповідний законопроєкт може бути зареєстрований та проголосований вже у травні за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету до другого читання. Тому я думаю, що за наявності політичного консенсусу, ми зможемо прийняти його вже у травні.

Наскільки важлива роль місцевих рад в умовах воєнного стану? Бо ж наразі усі рішення приймають по суті військовими адміністрації.

Військові адміністрації повною мірою замінюють місцеві ради. Ми ж всі розуміємо, що повноваження місцевих рад ми просто передаємо військовим адміністраціям на період воєнного стану та 30 днів після нього. Це нормальний інструмент, який зараз діє. Подивімося на території, які вже деокуповані. Наприклад, Київської області. Всі бачать, що громаді треба пройти період тотального розмінування. Звісно, тут керувати має військова адміністрація. А не місцеве самоврядування. Бо військових питань на порядок більше, ніж відбудови чи розвитку територій.

Чи обговорюєтьсяу процесі підготовки цього комплексного законопроєкту питання порядку проведення виборів на місцевому рівні після завершення воєнного стану?

Не обговорюється. Законопроєкт не регулює це питання. Проведення виборів після війни відкладемо на майбутнє. Це вже більш системне питання, яке стосується в цілому Виборчого кодексу. Яким він має бути? Залишати його в редакції 2019 року (перехід зі змішаної до пропорційної системи)? Я не є прихильником цієї редакції. Хоча у нас є різні думки. Тому можу поставити риторичне питання: як ми плануємо проводити агітацію, якщо залишиться ця виборча система? На повсюдно зруйнованих територіях або ж там, де мільйони нових переселенців по країні. Така чинна модель у повоєнний період в принципі вже не є можливою.

Фото: facebook/Vitaliy Bezgin

Дуже спрощено казати, що всі та на всіх рівнях представники ОПЗЖ були колаборантами

Депутати на місцевому рівні, які вийшли з проросійських фракцій, продовжать працювати як позафракційні?

Так.

Тобто ці люди, які стільки років працювали в інтересах держави-окупанта, тепер продовжать свої повноваження, заявивши про вихід?

По-перше, так, закон не має зворотної сили. Звісно, є випадки, які стосуються культурної спадщини, декомунізації. Це стосується в принципі депутатів усіх щаблів, як у Верховній Раді, так і на місцевому рівні. Якщо ми говоримо про перспективи, то я є прихильником того, щоб як раз усі обмеження застосовувалися та впроваджувалися на індивідуальному рівні. А не за ознакою партійної приналежності. Якнайменше, дуже спрощено дивитися на ситуацію та казати, що всі та на всіх рівнях представники ОПЗЖ були колаборантами. Та тими, хто руйнував українську державність та співпрацював з державою-агресором, Російською Федерацією.

Фото: Макс Требухов

Війна зараз по-різному проявила людей. Є народні депутати, які повиходили з ОПЗЖ та роблять дуже великий внесок в українську перемогу, допомагають армії. Мені здається, що вкрай неправильно застосовувати до таких людей якомога жорстокі санкції.

Так, є позиція, що ці люди свідомо йшли у цю партію. Втім, давайте відверто. Це була партія, де було і певне бізнесове крило, яке заводило депутатів за певною квотою, не розподіляючи ідеології. Зрозуміло, це не виправдовує цих людей. Все ж я вважаю, що санкції мають носити персональний, а не партійний характер. Бо вся заборона партій ОПЗЖ чи Шарія буде псевдо забороною. Коли ті ж самі колишні їх представники, які б мали сидіти за ґратами, створять партію під умовною назвою «Патріот» та знову будуть обиратися у парламент. Тут варто не повторювати помилки, які у нас були з люстрацією після Революції Гідності. Коли купа представників середньої ланки, фахівці, які працювали у період злочинної вдали Януковича, були позбавлені роботи. І це в результаті наклало відбиток на функціонування державної влади. Водночас такі, як Медведчук, обиралися народними депутатами. І ніяких санкцій до них не було. Висновки з цього необхідно зробити, щоб не повторювати таких помилок.

Фото: Макс Левин

Необхідно передбачити заборону балотуватись у майбутньому для таких політиків та колишніх членів заборонених партій?

Це питання обговорюється навіть у ширшому контексті. Наприклад, щодо санкцій до чоловіків призовного віку, які покинули територію України після 24 лютого. Зрозуміло, що є також питання до людей, за допомогою яких такі чоловіки залишили Україну. На мій погляд, доцільно б було до таких громадян також передбачити обмежеження можливості бути обраними чи обіймати політичні посади.

Однак, якщо ми говоримо про виборче право, то якраз таке обмеження має ознаки неконституційності. На превеликий жаль. Для цього необхідно вносити зміни до Конституції. Бо заборонити це навіть відвертим зрадникам та умовним колаборантам, якщо ви це розумієте, але це не доведене, буде неконституційним. Якщо подивитися основні статті про вибори та референдум.

Повноваження голів місцевих громад на період воєнного часу мають бути розширені

24 березня був проголосований закон, що вносить зміни до Законів «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану. Але його так і не підписав президент. Що стало каменем спотикання?

Треба розуміти, що в законопроєкті є три блоки питань. Напевно, це була наша помилка, як законотворців, коли ми все внесли в один документ. Перший його блок стосується місцевого самоврядування, його взаємодії з державною владою. Основні зміни передбачали більш оперативне управління на місцевому рівні. Ми «вивели» перелік питань, які головою громади можуть розглядатися одноособово. Та перелік питань, які він може виносити одноособово з інформуванням голови військової адміністрації. Тобто на меті було скорочення строків прийняття рішень на місцевому рівні та спрощення самої процедури для оперативного реагування. Мова йшла про можливість одноособового рішення переведення коштів громади на потреби Збройних Сил України чи виділення коштів на роботу безоплатного центру з юридичної чи психологічної допомоги громадянам, вимушеним переселенцям. В цій частині законопроєкту, думаю, що у нас немає проблем. Вже окремо по цьому блоку ми зареєстрували 7269.

Фото: facebook/Vitaliy Bezgin

Мова йде про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (7269 від 09.04.2022) .

В чому його відмінність від закону 7153, який так і не підписано?

Новий законопроєкт 7269 якраз повторює всю частину про місцеве самоврядування у період воєнного стану. Ми виносимо його на розгляд засідання комітету та сподіваюся, що найближчим часом ухвалимо.

Щодо не підписаного закону, то другий його блок стосувався питання державної служби в органах місцевого самоврядування. Всі прекрасно розуміють, що оголошення конкурсів та їх проведення в нинішніх реаліях просто неможливе. Тому на період воєнного стану нам треба передбачити позаконкурсну процедуру, призначати працівників, що законопроєкт і пропонував.

Третій блок в документі стосувався повноважень уряду на період воєнного стану. Ми запропонували, щоб рішення, які потребують урегулювання урядом оперативно, фактично прирівняли до законодавчої ініціативи. Але передбачили вичерпний перелік питань, по яким уряд не може приймати такі рішення. Це не може стосуватися, наприклад, питання зміни адміністративного устрою, безпеки та оборони, регулювання воєнного стану. По оперативним питанням економіки, гуманітарки, охорони здоров'я уряд такі рішення може ухвалювати, але за умови подання протягом двох днів відповідного законопроєкту до парламенту. Якщо Верховна Рада протягом місяця його не ухвалює, то таке рішення уряду втрачає чинність. Це механізми стримувань та противаг. Але, напевно, десь це ризикована модель.

Фото: Владислав Кузніченко

Але закон президент так і не підписав.

На всяк випадок ми зареєстрували 7269, який повністю повторює блок щодо місцевого самоврядування. Є також комунікація з Міністерством юстиції по спрощенню процедури призначення на держслужбу. Міністерство готове подавати правки до другого читання, щоб цим новим законопроєктом перекрили ці два блоки по місцевому самоврядуванню та держслужбі на період воєнного часу.

1 березня 2021 року уряд подав проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики». 6 серпня 2021 року його проголосували за основу. Далі розгляд законопроєкту «завис». Наскільки відомо, ви виступаєте за оновлення редакції цього проєкту. Яким має бути новий засадничий закон щодо регіональної політики?

Він готовий вже до повторного другого читання. Але ситуація полягає у тому, що зараз змінився сам підхід того, у якій країні ми живемо. Якщо раніше це був проєкт про засади державної регіональної політики, то тепер ми розуміємо, що мова має бути про відбудову та розвиток. Підпорядкованість та стратегія – все це зберігається.

Однак тепер ми усвідомлюємо, що на рівні закону має бути закріплена нова типологія територій. У 2021 році була затверджена Регіональна стратегія до 2027 року. Вона вже не актуальна. Тому що типологія територій тепер має спиратися на контекст бойових дій. Принаймні, на моє переконання та Мінрегіону.

Саме тому ми виписали чотири типи територій: тимчасово окуповані, де відбуваються бойові дії, опорні, умовно, це Одеська область, та території тилу, які забезпечують економічне функціонування. Від цього вже потім будуть виписані нові економічні та податкові відносини.

Наведу приклад. У суботу я повернувся з Сумщини. Тростянець, Охтирка, Суми (були під окупацією) вже фактично відновлюють функціонування. Але там постраждали виробництва. Давайте тверезо дивитися на речі. Чи є у приватного інвестора бажання вкладати зараз кошти, десятки мільйонів доларів у відновлення своїх виробництв, якщо зараз у цих міст залишається 30 км від Росії? Це означає, що підприємства знову можуть бути зруйновані з «градів» навіть без прямого вторгнення. Звісно, інвестори цього побоюються. Бо це бізнесовий підхід.

Інфраструктурно ці території можна відновити досить швидко. А от з питаннями робочої сили, ресурсів – є проблеми. Якщо ми зможемо переконати інвесторів у необхідності релокації підприємств, це збільшить кількість робочих місць та вливання в інші території. Це буде збільшувати податкові надходження в регіонах Західної України. Хоча у той же час буде вихолощувати місцеві бюджети тих же громад Сумщини. Це своєю чергою призводить до корегування адміністративного устрою та до зміни податкових відносин, усіх вирівнюючих програм, субвенцій та дотацій, які існують.

Зміна адмінустрою однозначно буде потрібною після війни

Тобто питання зміни адміністративного устрою вже однозначно стоїть на порядку денному?

Я вважаю, що після війни воно однозначно буде стояти. Тому що у нас є громади, які були під окупацією та вщент зруйновані. Є громади, які економічно зруйновані. Але з іншого боку у нас є громади на правобережній Україні, де зросла кількість населення. Збільшилося відповідно навантаження на бюджет, туди переїжджають підприємства. Далі постає питання: як їм жити за нових умов?

Наприклад, у трускавецькій громаді до війни населення складало близько 30 тисяч. Зараз воно вже 60 тисяч. Це нові виклики перед громадою. Тому попереду у нас титанічна робота. Необхідно буде дати оцінку кожній окремій громаді. Потрібен чіткий облік населення. В його демографічному розподілі, по сферам зайнятості і так далі. Кожну таку громаду треба буде досліджувати безпосередньо на місцях. Наразі дуже важко оцінити економічну руйнацію, соціальні зміни, переміщення робочої сили.

Фото: Владислав Кузніченко

Новий адмінустрій потребуватиме змін до Конституції?

Думаю, для цього нарешті треба буде ухвалити закон, який унормує усі питання про адміністративно-територіальний устрій. Це можна регулювати шляхом внесення змін до законодавства. Без змін до Конституції.

Щодо змін до Основного Закону, думаю, що у будь-якому випадку вони неминучі. Хоча б у частині не декомунізованих Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Після такої повномасштабної війни від цих назв нарешті треба буде позбутися. А якщо це вже робити, то проєкт змін має бути більш комплексним.

Це мають бути більш широкі зміни до Конституції. І це буде великий процес переосмислення того, що було останні 6-7 років. Перше переосмислення має бути набагато ширшим, ніж адмінустрій та місцеве самоврядування. Треба буде подивитися: де в нашій Конституції є прогалини, де вона не відповідає країні, в якій відбуваються бойові дії. Ми ж розуміємо, що умовний майбутній типаж України буде багато у чому схожий на Ізраїль, ніж на країни Центральної чи Західної Європи. Сусіда не міняють. Ризики та загрози, які раніше здавалися поміркованими чи локальними, тепер вже повномасштабні. Відповідно, усе законодавство України має ґрунтуватися на факторі безпеки.

Нова типологія територій напрацьовувалася комітетом разом з Урядом?

Ми разом дискутували з Міністерством. В результаті отримали ідеальну модель, яка і має бути. Ця типологія вже потрапила в оновлену редакцію законопроєкту 5323 про засади регіональної державної політики.

Ми все це внесли законопроєкт, який зараз вже готується до розгляду в комітеті та сесійній залі.

Фото: facebook/Vitaliy Bezgin

Ви сказали про проблему обліку населення. В умовах бойових дій, збільшення кількості вимушених переселенців яким має бути дієвий механізм обліку? Ми не можемо чекати закінчення війни.

Я вважаю, що це можливо через застосунок «Дія». Це єдиний механізм, через який можна здійснити облік. Бо обліки на рівні громад та обласних військових адміністрацій здійснюються через точки централізованого прибуття внутрішніх переселенців. Та це має дає досить відносний ефект. Через те, що у нас велика кількість людей, а в деяких регіонах їх до 70%, взагалі не звертається до таких центрів, вони не стають на облік. Звісно, потім все це призведе до викривлених даних. Тому зав´язка має бути на «Дію». Якщо подальша допомога буде залежати від реєстрації у додатку, це буде єдиним реальним способом для держави отримувати інформацію та будувати регіональну політику.

Але ж «Дію» не всі можуть встановити.

Я це прекрасно розумію. Проте кращого інструменту я все одно не можу знайти. Коли ми говоримо про працездатне населення, то у понад 90% таких людей цей додаток вже є. Зрозуміло, це не означає нівелювання офлайн інструментів, але вони набагато складніші. Система ЦНАПів банально не витримує, постійно зависає. Через те, що кількість заявок на допомогу переселенцям за тиждень перевищує ту, яка раніше була протягом року. І так відбувається у кожній області, яка просто не готова обробляти такий потік інформації.