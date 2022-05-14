Підтримка України означає роботу на недопущення глобального голоду, - Володимир Зеленський

Що швидше Україна звільнить свою територію і отримає гарантії безпеки, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку.

Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для України Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Зараз підтримка для України – і передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду. Що швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент пригадав, що в Україні минулого року 14 травня вперше відзначався День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

2 659 українців та українок отримали звання Праведників народів світу. Україна – четверта у світі за кількістю Праведників.

“Праведники були в усіх регіонах нашої держави – від Закарпаття до Криму, від Одеси до Харкова. І ще далеко не про всі історії порятунку ми знаємо. Було багато й тих, хто просто не встиг розповісти, завдяки кому зберіг життя. Рятували й зовсім маленьких дітей, які просто не могли розуміти, що насправді з ними відбувається”, - підкреслив Зеленський.

Він звернувся до учасників дискусії про перейменування вулиць і площ в багатьох регіонах України, і порадив увічнити памʼять українських Праведників.

Володимир Зеленський провів у Києві переговори з делегацією сенаторів США, яку очолив лідер республіканської меншості в Сенаті Мітчел Макконнел. Сторони обговорили різні напрямки підтримки нашої держави, зокрема оборонну та фінансову, а також і посилення санкцій проти Росії.

Президент України подякував за історичне рішення про поновлення програми ленд-лізу та закликав офіційно визнати Росію державою-терористом.

Також Зеленський відзначив, що ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу, що на 80-й день повномасштабного вторгнення виглядає особливо божевільно.

Президент подякував кожному й кожній, хто тримає оборону й наближає і для Донбасу, і для Приазовʼя, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні.