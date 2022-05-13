Заправки компанії Glusco передадуть "Нафтогазу", - Шмигаль

Кабінет міністрів готує рішення про передачу 172 заправки компанії Glusco в управління державної компанії НАК «Нафтогаз».

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд ухвалить документ, яким ми передаємо 172 заправки компанії Glusco в управління державної компанії НАК «Нафтогаз». Це також допоможе в подоланні дефіциту пального. У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й будуть працювати на благо нашої країни та всіх українців", - ссказав він.

Шмигаль також зазначив, що на порядку денному також - рішення щодо відновлення перевірок у компаніях, які надають українцям комунальні послуги. Зокрема, - в енергетиці.

"Поясню, чому це рішення прийнято. На жаль, до Уряду надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому тут треба швидко навести лад", - додав прем'єр.

Нагадаємо, мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язували з Віктором Медведчуком.

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму, а 11 березня СБУ та Державна податкова служба влаштували масштабну спецоперацію на заправках та нафтобазах Glusco.

У червні минулого року суд арештував корпоративні права 28 пов'язаних із Glusco компаній. Таким чином держава заблокувала продаж заправок.