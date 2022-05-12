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Заявку України на вступ до ЄС глави держав та урядів Євросоюзу обговорять у червні, – МЗС Франції

Засідання Європейської ради відбудеться 23-24 червня. 

Заявку України на вступ до ЄС глави держав та урядів Євросоюзу обговорять у червні, – МЗС Франції
Фото: EPA/UPG

Заявку України на вступ до Євросоюзу глави європейських країн та урядів країн планують обговорити у червні.

Про це повідомило МЗС Франції.

"Запит України на приєднання до ЄС стане темою обговорень на рівні глав держав і урядів під час засідання Євроради в червні", – йдеться в заяві представника відомства.

У МЗС Франції нагадали слова президента Франції Емманюеля Макрона та глави МЗС країни Жана-Іва Ле Дріана про те, що Україна є частиною європейської родини.

Нагадаємо, 18 квітня президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

До слова, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна не може миттєво вступити до ЄС без проходження необхідної процедури, "перестрибнувши через чиюсь голову. Однак Україна розраховує на отримання статусу кандидата-члена цього червня. 

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