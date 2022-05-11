Війну треба закінчувати швидко і на користь України, - заступниця міністра оборони

Стратегія затягнення війни в Україні є ризикованою - війну треба завершувати швидко і на користь України. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю LB.ua.

“Є ж різні стратегії. Оця стратегія, що всі стомляться, в усіх завершиться ресурс, це не найкраща стратегія, це ризикована дуже стратегія. І тому так, війну треба завершувати швидко, війну треба завершувати переможно на користь України, і максимально розгромити Російську Федерацію, тому що це загроза для всього світу. І, зрештою, це сигнал для інших диктаторів, що так можна. Тобто, якщо зараз весь світ Путіна не зупинить, то це розв’яже руки багатьом”, - каже Ганна Маляр.

Однак, за її словами, є ризик, що Путін не прийме поразку, тому у спробах зупинити його треба мати підтримку інших країн.

“Ми бачили після Рамштайну – ракети пішли по центру Києва. Ми бачили цю емоційну реакцію. Але, зрештою, ми не повинні бути одні в цій боротьбі, і потрібно шукати способи зупинити його”, - вважає заступниця міністра оборони.

Також вона відповіла на питання щодо можливої оперативної паузи, яку може взяти Росія на перегрупування, але не вважає її такою, що дасть перевагу ЗСУ.

“Якщо війна затягується, а два місяці – це вже затягується, то технологічні паузи потрібні насправді всім військам, тому що війська не можуть безкінечно в одному режимі, якщо про нього ми говоримо, наступати. Тому ці паузи, безумовно, будуть. Але це ж не пауза по всій лінії фронту, це відбувається фрагментарно, тобто десь відбувається перегрупування, десь заводяться інші війська, які знаходяться в активній фазі, в активних боях. І, власне, зараз вони цим займаються. Тому розраховувати, що буде пауза, і це якось можна використати, – ні, мабуть”, - зазначила представниця Міноборони.

Нагадаємо, за словами Ганни Маляр, не можна відкидати застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.