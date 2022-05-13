Причина – Путін: США підтримали заявки на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції

США підтримають заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, адже наявність сильного оборонного Альянсу добра для безпеки всього світу.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, США і НАТО багато років співпрацюють з фінами та шведами, а сам Альянс є оборонним, а не наступальним. Агресивних намірів проти Росії не має ні Вашингтон, ні Гельсінкі, ні Стокгольм.

"США підтримують політику відкритих дверей Альянсу і підтримають заявки Швеції та Фінляндії на вступ, якщо вони їх подадуть", – заявила речниця Білого дому.

Джен Псакі додала, що причиною розширення НАТО є саме президент Росії Володимир Путін.

"Я просто хотіла б процитувати президента Фінляндії, а саме: "Щодо Росії, то це ви стали причиною цього (розширення НАТО. – Ред.). Подивіться в дзеркало". Причиною цього є Путін. "Погляньте в дзеркало". І я думаю, що причиною цього також, ймовірно, є зростання суспільної підтримки вступу до НАТО в цих країнах", – наголосила Псакі.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про намір країни подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що членство Фінляндії в НАТО зміцнить як західний військовий альянс, так і Фінляндію.