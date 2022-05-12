Столтенберг: Фінляндію тепло приймуть у НАТО

Членство Фінляндії в НАТО зміцнить як західний військовий альянс, так і Фінляндію. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після того, Фінляндія оголосила, що подає заявку на вступ до НАТО.

Він наголосив, що Фінляндію “тепло приймуть у НАТО, а процес вступу буде плавним і швидким".

“Фінляндія є одним із найближчих партнерів НАТО, зрілою демократією, членом Європейського Союзу та важливим внеском у євроатлантичну безпеку”, - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про намір країни подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни. Фінляндія вважає, що членство в Альянсі зміцнить її безпеку.

Росія в традиційній для себе манері почала залякувати Фінляндію наслідками в разі її приєднання до Альянсу. Зокрема, експрезидент РФ Медведєв опублікував допис із залякуваннями щодо збільшення військової присутності Росії в Балтиці, бо вступ Фінляндії і Швеції до НАТО "загрожує Росії". Він написав, що РФ "буде змушена" посилити угруповання сухопутних військ і ППО та розгорнути ВМС в акваторії Фінської затоки. Він також сказав, що "ні про який безʼядерний статус Балтики не йтиметься".

Ще пригрозив підвищенням цін і податків, посиленням напруження уздовж кордонів, "іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного дому".