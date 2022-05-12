Хроніки падіння Росії: нові поразки на енергетичному та кіберфронті

На 78 день війни все більше іноземних компаній відмовляються працювати з Росією, у російських компаній постійно додаються нові проблеми, а країни цивілізованого світу розширюють санкції проти РФ та наближують ембарго на російські енергоресурси , аби знекровити економіку агресора.

Фото: Bloomberg

Одразу 4 компанії перестали співпрацювати з контрагентами і клієнтами з РФ: найбільша у світі мережа торгівлі діамантами RapNet відмовилася торгувати російським дорогоцінним камінням через санкції проти алмазодобувної АЛРОСА, а як мінімум три круїзні компанії Carnival Cruise Line, Princess Cruises та Costa Cruises припинили продавати тури росіянам та білорусам.

Хоча серед міжнародних бізнесів є і дивні «оптимісти», які попри все тримаються за російський ринок. Французький ритейлер Auchan так і не надумав виходити з РФ, навіть попри розбомблений днями російською ракетою магазин мережі в Одесі. Шведський виробник меблів IKEA, схоже, теж не полишає надії повернутися у Росію: компанія продовжила до серпня виплату зарплат 15 тисячам своїх російських співробітників, хоча мала б зупинити виплати у травні. Втім, навряд їх сподівання справдяться.

Навіть якщо винести за дужки морально-репутаційний аспект, бізнесу дуже заважають нормально працювати безпрецедентні санкції. При чому вони створюють проблеми не лише для іноземних компаній, але й для російських. Як мінімум у 3 російських компаній з’явилися нові перешкоди для роботи: хакери Anonymous заблокували роботу RuTube (ворожий аналог популярного відеосервісу) з туманними перспективами відновлення контенту, продажі легкових машин, у тому числі у АвтоВАЗу впали у квітні майже на 80%, а підсанкційна «Газпром нафта» змушена була продати Газпрому частку у своїй сербській «дочці», щоб не паралізувати її роботу.

При цьому кількість санкцій з кожним днем лише зростає. Нова Зеландія ввела санкції проти низки російських «рупорів кремля». Японія запровадила нові санкції проти країни-агресора та невизнаних ДНР та ЛНР – під них потрапили 130 осіб та 71 організація. Фінляндія перестала здійснювати платежі, пов'язані з російською компанією Faberlic, а також заарештувала майно екс-головного редактора пропагандистського "Московського комсомольця". Це говорить про те, що окрім економіки, країни світу почали працювати над боротьбою з російською пропагандою та дезінформацією.

З іншого боку, в Європі триває боротьба за енергетичне ембарго проти Росії. З кожним днем у агресора залишається все менше шансів на енергетичний шантаж. Щоб отримати згоду країн-членів на заборону імпорту російської нафти, в Євросоюзі розглядають варіант фінансової компенсації Угорщині. Німеччина готує план на випадок припинення постачання російського газу, зокрема, розглядає і опцію, по суті, націоналізацію нафтопереробного заводу Роснафти. Тим часом Болгарія вже домовилася про постачання газу з США дешевше, ніж країна купувала його у Газпрому.

Схоже, у агресора все гірше з адекватними відповідями на те, що відбувається, тому в хід ідуть просто смішні. Наприклад, кремль вирішив ввести «дзеркальні» санкції проти західних компаній, у тому числі проти колишніх європейських «дочок» Газпрому. Нагадаю, деякі країни, як Німеччина, ввели в такі компанії місцеву адміністрацію, саме з метою ізолювати їх від впливу РФ. Тож агресор по факту навіть допомагає це зробити своїми діями.