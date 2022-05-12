У США підготували законопроєкт щодо розслідувань російських військових злочинів

Представниця демократів у Палаті представників США Сара Джейкобс і перша українка в американському Конгресі, уродженка Чернігівщини, представниця республіканців Вікторія Спартц представили спільний законопроєкт щодо розслідувань російських військових злочинів.

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія.

Цей закон дозволить США надати Міжнародному кримінальному суду ресурси та фінансування для розслідувань звірств росіян на території України.

“Це означає, що світ уже не просто лякає Гаагою, а готує росіянам трибунал за військові злочини на території України”, - наголосив Арахамія.

Нагадаємо, у Сенаті США зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою – спонсором тероризму. Співавтори документа – сенатори від обох партій, демократ Ричард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем, повідомляє Голос Америки.