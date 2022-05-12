Німеччина підтримає Україну озброєнням і допоможе у повоєнному відновленні, – міністр економіки ФРН

Заява пролунала під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Німеччина буде підтримувати Україну озброєнням, сприятиме впровадженню нових антиросійських санкцій у світі й ухвалюватиме рішення, які матимуть вплив на економіку РФ.

Підтримка українців буде не тільки фінансовою, повідомив міністр економіки ФРН Роберт Габек на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Ми готуємося відбудовувати Україну ще кращою, ніж вона була", – заявив він.

Габек додав, що після перших тижнів війни сила українського спротиву стала очевидною. Він також зазначив, що Україну та Німеччину обʼєднують спільні європейські цінності.

"Ми очікуємо, що Україна виконає всі умови (вступу до ЄС. – Ред.), ми будемо творити це повільно, у нас є правила вступу до ЄС. Але цей шлях повинен бути пройдений повністю. Є країни, які довго чекають вступу до ЄС, і недопустимо, щоб ми давали обіцянки і не виконували їх", – сказав міністр.

Габек наголосив, що Путін не повинен виграти війну, але що саме буде перемогою – визначатимуть українці.

Нагадаємо, цього тижня в Україні з візитом перебувала пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона повідомила, що її країна надаватиме підтримку в розкритті воєнних злочинів росіян.

На території ФРН нещодавно стартували тренування українських військових на 155 мм самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000. Раніше медіа писали, що Німеччина та Нідерланди хочуть передати Україні загалом дванадцять самохідних гаубиць, сім із них – з Німеччини. Ця артилерія здатна вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Німеччина також має забезпечити навчання військових і надати боєприпаси.