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Єврокомісія створить транспортні "лінії солідарності" з Україною щоб полегшити експорт продовольства

Війна, яку розв'язала Росія в Україні, створює загрозу голоду від продовольчої кризи у країнах Африки.

Єврокомісія створить транспортні "лінії солідарності" з Україною щоб полегшити експорт продовольства
Фото: elevatorist.com

Сьогодні Європейська Комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Про це йдеться у повідомленні Європейської Комісії у Twitter.

"Україна – житниця світу. Створюючи перепони для життєво важливого експорту, війна, яку розв'язав Кремль, загрожує безпеці в усьому світі", – заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен.

Вона додала, що Єврокомісія вживає заходів щодо покращення транспортування продовольства з України.

Нагадаємо, через російську військову агресію шість морських портів не можуть приймати і відправляти вантажі. У звичайному режимі працюють тільки дунайські порти. Через порти, які зараз або закриті, або заблоковані, проходило понад 90% загального товарообігу. Порти Дунаю спроможні забезпечити 10% товарообігу, наразі Мінінфраструктури вживає заходів для збільшення їхньої потужності.

На думку спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, РФ блокує експорт українського зерна для створення продовольчої кризи у країнах Африки та Близького Сходу. Таким чином Росія намагається чинити тиск на держави світу.

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