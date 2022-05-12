Єврокомісія створить транспортні "лінії солідарності" з Україною щоб полегшити експорт продовольства

Сьогодні Європейська Комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.
Про це йдеться у повідомленні Європейської Комісії у Twitter.
"Україна – житниця світу. Створюючи перепони для життєво важливого експорту, війна, яку розв'язав Кремль, загрожує безпеці в усьому світі", – заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен.
Ukraine is the world’s granary. By hampering vital exports, the Kremlin’s war is threatening food security worldwide.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2022
Today we take action to ease transport of cereals from Ukraine & tackle urgent bottlenecks.
We will soon better connect 🇪🇺🇺🇦 with the Connecting Europe Facility
Вона додала, що Єврокомісія вживає заходів щодо покращення транспортування продовольства з України.
Нагадаємо, через російську військову агресію шість морських портів не можуть приймати і відправляти вантажі. У звичайному режимі працюють тільки дунайські порти. Через порти, які зараз або закриті, або заблоковані, проходило понад 90% загального товарообігу. Порти Дунаю спроможні забезпечити 10% товарообігу, наразі Мінінфраструктури вживає заходів для збільшення їхньої потужності.
На думку спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, РФ блокує експорт українського зерна для створення продовольчої кризи у країнах Африки та Близького Сходу. Таким чином Росія намагається чинити тиск на держави світу.