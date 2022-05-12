Єврокомісія створить транспортні "лінії солідарності" з Україною щоб полегшити експорт продовольства

Війна, яку розв'язала Росія в Україні, створює загрозу голоду від продовольчої кризи у країнах Африки.

Сьогодні Європейська Комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Про це йдеться у повідомленні Європейської Комісії у Twitter.

"Україна – житниця світу. Створюючи перепони для життєво важливого експорту, війна, яку розв'язав Кремль, загрожує безпеці в усьому світі", – заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен.

Ukraine is the world’s granary. By hampering vital exports, the Kremlin’s war is threatening food security worldwide.



Today we take action to ease transport of cereals from Ukraine & tackle urgent bottlenecks.



We will soon better connect 🇪🇺🇺🇦 with the Connecting Europe Facility — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2022

Вона додала, що Єврокомісія вживає заходів щодо покращення транспортування продовольства з України.

Нагадаємо, через російську військову агресію шість морських портів не можуть приймати і відправляти вантажі. У звичайному режимі працюють тільки дунайські порти. Через порти, які зараз або закриті, або заблоковані, проходило понад 90% загального товарообігу. Порти Дунаю спроможні забезпечити 10% товарообігу, наразі Мінінфраструктури вживає заходів для збільшення їхньої потужності.

На думку спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, РФ блокує експорт українського зерна для створення продовольчої кризи у країнах Африки та Близького Сходу. Таким чином Росія намагається чинити тиск на держави світу.