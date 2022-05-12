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Україна отримає від ЄС другий транш макрофінансової допомоги до 20 травня

Другий транш дорівнює 600 млн євро.

Україна отримає від ЄС другий транш макрофінансової допомоги до 20 травня
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

Європейський Союз здійснить виплату другого траншу надзвичайної макрофінансової допомоги для України в обсязі 600 млн євро до 20 травня 2022 року.

Про це заявила речниця Європейської комісії Дана Шпінант, повідомляє Укрінформ.

"Учора Європейська комісія ухвалила рішення, яке є необхідним для надання другого траншу програми надзвичайної макрофінансової допомоги для України та для позики цих фондів на ринку капіталів. Другий транш дорівнює 600 млн євро", – сказала речниця Єврокомісії.

За її словами, практична виплата цієї суми очікується до 20 травня.

Нагадаємо, 1 лютого Єврокомісія офіційно оголосила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

У квітні в Єврокомісії повідомили про виділення 1 млрд євро на підтримку України та країн, що приймають українських біженців

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