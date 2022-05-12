Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна будує нестандартні логістичні маршрути для поставок пального, – Свириденко

З початком російського вторгнення структура імпорту радикально змінилася.

Україна будує нестандартні логістичні маршрути для поставок пального, – Свириденко

Основною причиною дефіциту пального в Україні є логістичні проблеми, пов'язані із повномасштабним вторгненням Росії та руйнування агресором паливної інфраструктури. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

“З початком російського вторгнення структура імпорту радикально змінилася. З усіх доступних шляхів залишився автомобільний, але до війни він забезпечував лише 3% постачання, - сказала вона. - Крім того, ворог зруйнував нашу паливну інфраструктуру включно з Кременчуцьким НПЗ”.

Зараз, за її словами, Україна активно переорієнтовується на інші маршрути постачання. В результаті вдалося збільшили об'єми автоперевезення пального у травні по відношенню до березня у 15 разів, залізничні та річкові – в 5 разів.

“Ці кроки дозволили гарантувати наявність пального на АЗС в березні-квітні. Проте у травні очікуємо значно більше споживання”, - зауважила урядовець.

Свириденко нагадала, що позитивні сигнали Україна отримала після енергетичного форуму в Варшаві, де вдалося знайти практичні рішення для збільшення об’єму постачання пального найближчим часом та збільшити перевалку пального через Польщу з 60 до 200 тис тонн на місяць.

Вона також зазначила, що ведеться робота над вузлами перевантаження на залізниці; будуються нестандартні логістичні маршрути через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики.

Востаннє, за словами першої віцепрем’єрки, логістичні проблеми такого масштабу Україна вирішувала у 1943-1944 рр. 

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков раніше повідомив, що Україна та Польща домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень та досягли значного прогресу в лібералізації автоперевезень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також