Україна будує нестандартні логістичні маршрути для поставок пального, – Свириденко

Основною причиною дефіциту пального в Україні є логістичні проблеми, пов'язані із повномасштабним вторгненням Росії та руйнування агресором паливної інфраструктури. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

“З початком російського вторгнення структура імпорту радикально змінилася. З усіх доступних шляхів залишився автомобільний, але до війни він забезпечував лише 3% постачання, - сказала вона. - Крім того, ворог зруйнував нашу паливну інфраструктуру включно з Кременчуцьким НПЗ”.

Зараз, за її словами, Україна активно переорієнтовується на інші маршрути постачання. В результаті вдалося збільшили об'єми автоперевезення пального у травні по відношенню до березня у 15 разів, залізничні та річкові – в 5 разів.

“Ці кроки дозволили гарантувати наявність пального на АЗС в березні-квітні. Проте у травні очікуємо значно більше споживання”, - зауважила урядовець.

Свириденко нагадала, що позитивні сигнали Україна отримала після енергетичного форуму в Варшаві, де вдалося знайти практичні рішення для збільшення об’єму постачання пального найближчим часом та збільшити перевалку пального через Польщу з 60 до 200 тис тонн на місяць.

Вона також зазначила, що ведеться робота над вузлами перевантаження на залізниці; будуються нестандартні логістичні маршрути через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики.

Востаннє, за словами першої віцепрем’єрки, логістичні проблеми такого масштабу Україна вирішувала у 1943-1944 рр.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков раніше повідомив, що Україна та Польща домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень та досягли значного прогресу в лібералізації автоперевезень.