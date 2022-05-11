В Україні відкриватиметься більше АЗС для продажу пального, якого доставляють вдосталь, - Шурма

Буде створено додатковий стратегічний запас, який окупантам не вдасться розбомбити та знищити, запевнили в ОП.

Дедалі більше АЗС будуть відкриватися й реалізовувати пальне, адже в Україну сьогодні доправляють достатньо бензину й дизеля, щоб задовольняти щоденну потребу громадян.

Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

"Я прошу всіх громадян України зберігати спокій для того, щоб ми могли наситити всі заправки пальним, створити відповідний запас і бути більш захищеними від дій ворога", – наголосив Шурма.

Заступник керівника ОПУ додав, що в державі створять додатковий стратегічний запас пального, який буде неможливо розбомбити та знищити. Він забезпечить наявність нафтопродуктів на місяці вперед.

"Фактично нам доводиться з нуля вибудовувати інфраструктуру постачання нафтопродуктів через наші західні кордони, від наших західних партнерів", – розповів Шурма.

Він нагадав, що загарбники цілеспрямовано з першого дня вторгнення в Україну знищують вітчизняну паливну інфраструктуру. Це розбомблений Кременчуцький НПЗ (найбільший виробник нафтопродуктів), а також десятки нафтобаз. Також зупинено постачання з Мозирського НПЗ і перекрите Чорне море, яке було значним каналом постачання дизеля та бензину.

Ростислав Шурма повідомив, що в мирний час українці використовували щомісяця близько 1 млн т дизеля, бензину та скрапленого газу. При нинішній складній ситуації наявна залізнична інфраструктура та рухомий склад у Східній Європі поки не здатні логістично впоратися із завезенням такого обсягу нафтопродуктів.

"Обсяги імпорту збільшені у понад п'ять разів у порівнянні з тим, що було ще півтора місяця тому. На сьогодні обсяги імпорту фактично відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизеля на заправках", – додав Шурма.

Нагадаємо, наприкінці квітня Президент Володимир Зеленський заявив, що проблему дефіциту пального уряд вирішить упродовж одного-двох тижнів.

Україна планує втричі збільшити транзит пального через Польщу.