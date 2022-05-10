ЄБРР погіршив прогноз падіння української економіки цього року і поліпшив – у наступному

Через війну економіка України може впасти на третину.

Вторгнення Росії призведе до скорочення економіки України на третину цього року. Про це йдеться у новому прогнозі Європейського банку реконструкції та розвитку. Наприкінці березня ЄББР прогнозував спад української на рівні 20%.

Попри це, банк очікує, що економіка України відновиться на 25% у 2023 році в порівнянні з попереднім прогнозом у 23%, повідомляє CNBC.

У дослідженні наголошується, що війна сильно вдарить і по економіці Росії. ЄБРР прогнозує, що російська економіка скоротиться на 10% цього року і матиме нульове зростання в наступному.

"Оскільки 3,4% зростання ВВП, зареєстроване у 2021 році, є лише віддаленим спогадом, війна завдає економіці України колосального стресу з тяжким руйнуванням інфраструктури та виробничих потужностей", – йдеться у дослідженні.

За різними оцінками, від 30% до 50% підприємств в Україні повністю припинили свою діяльність, внаслідок чого близько половини всіх працівників втратили роботу та дохід.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, економіка України цього року через війну скоротиться на 35%.