Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаЕкономікаДержава

ЄБРР погіршив прогноз падіння української економіки цього року і поліпшив – у наступному

Через війну економіка України може впасти на третину.

ЄБРР погіршив прогноз падіння української економіки цього року і поліпшив – у наступному
Фото: kapital.kz

Вторгнення Росії призведе до скорочення економіки України на третину цього року. Про це йдеться у новому прогнозі Європейського банку реконструкції та розвитку. Наприкінці березня ЄББР прогнозував спад української на рівні 20%.

Попри це, банк очікує, що економіка України відновиться на 25% у 2023 році в порівнянні з попереднім прогнозом у 23%, повідомляє CNBC.

У дослідженні наголошується, що війна сильно вдарить і по економіці Росії. ЄБРР прогнозує, що російська економіка скоротиться на 10% цього року і матиме нульове зростання в наступному.

"Оскільки 3,4% зростання ВВП, зареєстроване у 2021 році, є лише віддаленим спогадом, війна завдає економіці України колосального стресу з тяжким руйнуванням інфраструктури та виробничих потужностей", – йдеться у дослідженні.

За різними оцінками, від 30% до 50% підприємств в Україні повністю припинили свою діяльність, внаслідок чого близько половини всіх працівників втратили роботу та дохід.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що ВВП України може впасти на 30-50%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, економіка України цього року через війну скоротиться на 35%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також