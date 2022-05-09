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25% митних тарифів на українську сталь скасували США

Дію митних тарифів призупинили на рік.

25% митних тарифів на українську сталь скасували США

Міністерство торгівлі США призупинило на рік дію 232 митних тарифів на українську сталь, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на заяву відомства.

Очільниця українського Мінекономіки Юлія Свириденко відзначила, що це 25% мит, запроваджених 2018 року адміністрацією Дональда Трампа.

Як ідеться в заяві американського Мінторгівлі, "металургійна промисловість України має винятково важливе значення для економічної потужності країни, у ній працює кожен 13 українець. Деякі з найбільших сталеливарних підприємств України були серед тих, хто найбільше постраждав від варварства Путіна, а сталеливарний завод у Маріуполі став символом рішучості України у протистоянні агресії Росії".

Чимало українських металургійних заводів продовжували виплачувати своїм працівникам зарплати, допомагати із продовольством, а також притулок робітникам під час бойових дій. Попри війну, деякі із заводів навіть відновили виробництво, наголошують в американському міністерстві.

Тому американська сторона вирішила підтримати "одну з найважливіших галузей економіки для економічного добробуту України".

"Щоб металургійні заводи продовжували бути економічним рятівним колом для народу України, вони повинні мати можливість експортувати свою сталь. Сьогоднішнє оголошення є сигналом для українського народу, що ми прагнемо допомогти йому процвітати перед обличчям агресії Путіна, і що їхня робота створить сильнішу Україну як сьогодні, так і в майбутньому", - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Нагадаємо, у квітні Європейська комісія запропонувала призупинити на один рік стягнення ввізного мита на весь український експорт до ЄС. А Великобританія скасувала усі без винятку мита і квоти на імпорт українських товарів.

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