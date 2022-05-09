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Канада на рік скасовує всі мита на українські товари, – Джастін Трюдо

Більшість української продукції ввозилась до Канади безмитно, проте мита застосовувались щодо окремих товарів.

Канада на рік скасовує всі мита на українські товари, – Джастін Трюдо
Джастін Трюдо на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 8 травня
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про те, що Канада скасовує на рік всі мита на імпорт товарів з України. 

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів Канади

"Скасувавши мита на один рік, Канада продовжить підтримувати економіку України, забезпечивши безмитне ввезення українських товарів до Канади", – йдеться у повідомленні. 

У відомстві уточнили, що більшість товарів з України ввозиться до Канади безмитно відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA), проте щодо окремих товарів мита застосовуються. Запропонований захід набуде чинності після затвердження та реєстрації відповідного рішення уряду. Потім Агентство прикордонних послуг Канади випустить митне повідомлення з детальним описанням того, як імпортери можуть скористатися цим рішенням.

Мінфін зазначив, що з 2019 по 2021 рік український експорт до Канади в середньому становив 170,8 млн канадських доларів на рік. 

Нагадаємо, голова канадського уряду вчора прибув із візитом до Києва. Про його поїздку не було оголошено. Трюдо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і побував у Ірпені – містечку неподалік української столиці, де звірствували російські окупанти.

До слова, міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила про те, що Україна та Канада повернулися до роботи над розширеною угодою про вільну торгівлю.

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