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Канада застосувала нові санкції проти Росії

До санкційного списку потрапили 40 осіб та 5 компаній, які підтримують війну проти України. 

Канада застосувала нові санкції проти Росії
Фото: EPA/UPG

Канада застосувала санкції проти 40 громадян РФ і пʼяти компаній, які сприяли військовому вторгненню в Україну. Про це оголосили в офісі премʼєр-міністра Джастіна Трюдо після завершення його візиту до України, пише Укрінформ.

"Санкції запроваджуються проти 21 росіянина, в тому числі олігархів та близьких прибічників російського режиму, а також 19 осіб з російського оборонного сектору”, – йдеться у поширеному повідомленні.

До переліку підсанкційних компаній додали пʼять тих, які надають пряму чи непряму підтримку російському війську. 

"І ми впроваджуємо нові санкції щодо 40 російських фізичних та пʼятьох юридичних осіб, олігархів та близьких соратників режиму в оборонному секторі, всі вони замішані в путінській війні", – цитує заяву Трюдо Reuters.

Імена цих осіб і назви компаній поки не публікуються.

Фото: EPA/UPG

Фото: Олександр Маркушин / Телеграм

Фото: twitter.com/PaulCTV

Нагадаємо, що голова канадського уряду вчора прибув із візитом до Києва. Про його поїздку не було оголошено. Трюдо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і побував у Ірпені – містечку неподалік української столиці, де звірствували російські окупанти. 

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