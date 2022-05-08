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Повірена у справах США в Україні повернулась до Києва

Повідомлень про відновлення роботи американського посольства в столиці на постійній основі наразі немає.

Повірена у справах США в Україні повернулась до Києва
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Vitaliy.Klychko

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Крістіна Квін підтвердила, що повернулася до Києва. За її словами, вона приїхала до столиці до Дня перемоги над нацизмом у Європі 9 травня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Щойно приїхала до Києва! Рада повернутися сюди на День Перемоги у Європі. Слава Україні! Ми – разом з Україною", – повідомила Квін у соцмережах посольства США.

Вона не уточнила, скільки саме часу перебуватиме в столиці України.

Раніше низка західних журналістів повідомила, що дипломати посольства США повернулися до Києва. Але повідомлень про відновлення роботи американського посольства в столиці на постійній основі наразі немає.

2 травня Квін повідомила, що до кінця місяця посольство США може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація. 

Нагадаємо, дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.

Наазі вже понад 20 держав вже повернули свої диппредставництва до Києва.

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