Україна та Канада повернулися до роботи над розширеною угодою про вільну торгівлю, – Свириденко

В 2021 році обсяги торгівлі між країнами зросли на більш ніж 70%.

Україна та Канада відновлять перемовини щодо розширення двосторонньої угоди про вільну торгівлю на послуги та інвестиції. Роботу над угодою розпочали напередодні широкомасштабної агресії держави-терориста Росії, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона провела віртуальну зустріч з міністром міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади Мері Енджі.

«Сьогодні вирішили, що війна не має стати на заваді, і ми повертаємося до роботи над угодою і плануємо завершити цю роботу протягом найближчих тижнів», - розповіла Свириденко.

Міністерка економіки нагадала, що торгівля між Україною та Канадою розвивається – в 2021 році її обсяги зросли на понад 70% і склали 420,7 млн доларів. При цьому експорт товарів з України до Канади зріс в 11 разів.

«Канада, як і Україна, є важливим гравцем на ринку зернових. Відтак ми сподіваємося на підтримку в подоланні продовольчої кризи, зумовленої умисним блокуванням українського експорту росією через порти Чорного моря, аби викликати брак продовольства у країнах, що розвиваються», - зазначила очільниця Мінекономіки.

За її словами, величезним кроком назустріч Україні могло б стати скасування Канадою торгових мит на українські товари, як це вже зробили ЄС та Велика Британія. Це допоможе експортерам збільшити обсяги вивезення продукції і тим самим зміцнить економіку та обороноздатність України.

Крім цього, в ході переговорів було розглянуто можливі форми підтримки Канадою України зараз і під час повоєнного відновлення економіки.

«Сподіваємося, що канадські інвестиції допоможуть не просто відбудувати зруйновану інфраструктуру та економіку нашої держави, а й стануть основою нової України – сильної, стійкої та незалежної», - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше Свириденко розповіла про шляхи, якими можливо наповнювати український бюджет для відновлення після війни.