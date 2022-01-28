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Україна та Канада планують розширити Угоду про вільну торгівлю CUFTA, - Свириденко

Незабаром відзначатиметься 30-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Канадою та Україною.

Україна та Канада планують розширити Угоду про вільну торгівлю CUFTA, - Свириденко

Україна та Канада готуються до розширення Угоди про вільну торгівлю (CUFTA). Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг.

“Незабаром відзначатиметься 30-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Канадою та Україною. Це гарний привід для інтеграції нових положень у CUFTA, диверсифікації та розширення торговельної співпраці між Канадою та Україною, що сприятиме довготривалому економічному зростанню”, - зазначила міністерка.

За словами Юлії Свириденко, посилення мережі стратегічних партнерів України та наповнення партнерства “живими проєктами” для реального сектору економіки є пріоритетом уряду та Офісу Президента України.

У 2021 році обсяг експорту українських товарів у Канаду зріс майже вдвічі – з 81,3 до 160,1 мільйона доларів США. 

“Глобальні зміни на міжнародних ринках вимагають актуалізацію CUFTA. Український та канадський бізнес перш за все зацікавлені у сфері послуг, електронній торгівлі, телекомунікаціях, захисті навколишнього природного середовища. Ми маємо забезпечити рівні можливості для міжнародної торгівлі, особливо – для підприємств малого та середнього бізнесу”, - наголосила міністерка.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі з представниками міністерства економіки та фінансів Франції, під час якої сторони обговорили співпрацю у галузях авіабудування та інфраструктури України, зокрема у межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

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