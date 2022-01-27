Ринок праці 2022: де можна працевлаштуватись цього року

Де можна буде знайти роботу у 2022 році і кому – в огляді LB.ua .

Відповідно в них буде зберігатися попит на спеціалістів.

Попри зростання цін на газ і комунальні послуги , подорожчання харчових продуктів і зростання курсу валют , в Україні є сфери економіки, які можуть демонструвати стабільний розвиток і зростання.

Тенденції попереднього року

Упродовж 2021 року кількість вакансій в Україні зростала. За даними Державної служби зайнятості та профільних ресурсів, позитивна динаміка в прирості запитів на працевлаштування почалася з березня 2021 року і тривала весь рік. За результатами року їхня кількість зросла майже вдвічі. Щоправда, загалом протягом року динаміка була неоднорідною – одні сфери додавали, інші, навпаки зменшували.

Фото: Christina Morillo

Дані профільних сайтів з пошуку роботи теж схожі.

У державних структурах розподіл вакансій виглядав так:

17% - на підприємствах переробної промисловості;

16% - у сільському господарстві;

14% - в гуртовій і роздрібній торгівлі;

9% - у сфері освіти;

8% - у державному управлінні та обороні.

Фото: energepic.cоm

Профільні інтернет-ресурси (Rabota.ua), орієнтовані на бізнес, дали такий розподіл:

34% - роздрібна торгівля/retail;

22% - промисловість і виробництво;

17% - гуртова торгівля/дистрибуція/імпорт-експорт;

14% - IT;

12% - державний сектор.

Так, у Держслужбі зайнятості майже 70% вакансій були за робітничими професіями.

Фото: Yury Kim

У бізнесі ж, за даними аналітиків профільного ресурсу пошуку роботи (grc.ua), найбільша кількість вакансій у 2021 році відкривалася для спеціалістів у сферах продажу, ІТ, банківської діяльності, фахівців з маркетингу, реклами та PR, а також у транспортній галузі та логістиці. Причому за рік, за даними їхніх оглядачів, сфера «Продажі» збільшилася на 137%, сягнувши чверті від загальної кількості всіх вакансій.

Найпотрібнішими в цій категорії були фармацевти. Так, у листопаді кількість відкритих вакансій для цих спеціалістів перевищувала кількість охочих отримати таку роботу більш ніж в 1,5 разу, а влітку взагалі удвічі.

Фото: Karolina Grabowska

Попит на IT-спеціалістів залишається теж досить високим. За рік, що минає, кількість нових вакансій для цих фахівців порівняно з 2020 роком збільшилася на 91%.

Досить високі показники приросту відкритих вакансій показали протягом року транспорт і логістика (174%), банківська сфера (157%), маркетинг, PR і реклама (68%).

Натомість низький попит на працівників і спеціалістів продемонстрували за попередній рік також некомерційні організації та державна служба (-9%).

Фото: cottonbro

Кволо шукали минулого року і юристів – вакансії в цій царині зросли лише на 9% порівняно з 2020 роком, майже так само слабо – лише на 10% більше від попереднього року – шукали менеджмент вищої ланки, на 16% – фахівців у сфері страхування.

Що буде з ринком праці у 2022 році

Аналітики зберігають позитивні настрої стосовно двох чи не найбільш динамічних сфер української економіки – ІТ та агробізнесу. Тож вакансії в цій сфері будуть стабільними та мають перспективи для збільшення кількості, як і попереднього року. Ці тенденції, дуже ймовірно, попри всі негаразди в економіці, збережуться у фінансах і торгівлі (ритейлі, маркетингу, логістиці).

Якщо більш детально, то, відповідно до інформації Licensing international, в ІТ торік рекордні прибутки отримали компанії, що розробляли та дистрибутували ігри, влаштовували онлайн-змагання, а також індустрія кіно та музики.

Фото: Startup Stock Photos

Ці напрямки й у 2022 році мають значний потенціал для зростання, тому шукати роботу в такій компанії буде гарним рішенням для охочих високих зарплат і кар'єрного росту.

Стосовно агробізнесу, то, окрім того, що не втратить популярності як традиційна для галузі професія агронома, з’являться більш модернові. Наприклад, як розповіла в інтерв’ю медіа HR-менеджер департаменту Agricultural Solutions компанії BASF Анастасія Патрійчук, в Україні зростає популярність і збільшуються запити на спеціалістів пілотування дронами, бо їх усе ширше застосовують в агросфері.

Фото: The Lazy Artist Gallery"

А ще, як і минулоріч, у 2022-му точно буде попит на дизайнерів, інтернет-маркетологів, smm-фахівців, логістів, працівників онлайн entertainment (розважальної) - індустрії, PR-фахівців, спеціалістів з криптовалют.

Через високі ризики для виробників на фоні захмарних ці на газ, роботи у виробництві цілком може стати менше на відміну від попереднього року.

Скільки будуть платити у 2022 році

Як розповідала Українському радіо начальниця Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні, у грудні 2021 року середня заробітна плата серед вакансій, які подавали роботодавці до Держслужби зайнятості, становила 8,9 тис. грн.

Причому у сфері інформації та телекомунікації середня плата за місяць складала 12 тис. грн, у будівництві — 11,3 тис. грн, фінансовій та страховій діяльності — 10,3 тис. грн, сфері водопостачання, каналізації і поводження з відходами — 10 тис. грн, добувній промисловості і розроблення кар’єрів — 10 тис. грн.

Профільні портали дають більш оптимістичні дані зарплатні – понад 17 тис. у відкритих вакансіях по всіх профсферах за рік.

Фото: Gustavo Fring

Нагадаємо, що середня заробітна плата по країні торік (не плутати з тим, що пропонували у вакансіях, мова про макроекономічний показник, який обчислюється як середнє арифметичне значення заробітних плат певної групи працівників (наприклад, по підприємству, по галузі, по регіону. - LB.ua) наприкінці року перевищила 14 тис. грн.

Відповідно до консенсус-прогнозу Мінекономіки, цього року середня зарплата зросте до 15,78 тис. грн. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що середньомісячна заробітна плата у 2022 році становитиме 15,26 тис. грн, а у грудні 2022-го може зрости до 17,5 тис. грн.

Однак навіть у державних центрах зайнятості у 2021 році можна було знайти роботу, де фахівцю з розробки та тестування програмного забезпечення могли пропонувати зарплатню у 55 тис. грн; дизайнеру мультимедійних об’єктів — 44 тис. грн. І йдеться не лише про цифрові сфер. Так, головному конструктору проєкту могли пропонувати 34 тис. грн, техніку-конструктору — 30 тис. грн, ізолювальнику — 30 тис. грн, забійнику на відбійних молотках — 27 тис. грн, інженеру-програмісту — 20 тис. грн.

Фото: Anamul Rezwan