​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Ставки на територіальну оборону
Ставки на територіальну оборону
США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"
США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
ГоловнаЕкономікаБізнес

Ринок праці 2022: де можна працевлаштуватись цього року

Попри зростання цін на газ і комунальні послуги, подорожчання харчових продуктів і зростання курсу валют, в Україні є сфери економіки, які можуть демонструвати стабільний розвиток і зростання.

Відповідно в них буде зберігатися попит на спеціалістів.

Де можна буде знайти роботу у 2022 році і кому – в огляді LB.ua.

Тенденції попереднього року

Упродовж 2021 року кількість вакансій в Україні зростала. За даними Державної служби зайнятості та профільних ресурсів, позитивна динаміка в прирості запитів на працевлаштування почалася з березня 2021 року і тривала весь рік. За результатами року їхня кількість зросла майже вдвічі. Щоправда, загалом протягом року динаміка була неоднорідною – одні сфери додавали, інші, навпаки зменшували.

Фото: Christina Morillo

Дані профільних сайтів з пошуку роботи теж схожі.

У державних структурах розподіл вакансій виглядав так:

  • 17% - на підприємствах переробної промисловості;
  • 16% - у сільському господарстві;
  • 14% - в гуртовій і роздрібній торгівлі;
  • 9% - у сфері освіти;
  • 8% - у державному управлінні та обороні.

Фото: energepic.cоm

Профільні інтернет-ресурси (Rabota.ua), орієнтовані на бізнес, дали такий розподіл:

  • 34% - роздрібна торгівля/retail;
  • 22% - промисловість і виробництво;
  • 17% - гуртова торгівля/дистрибуція/імпорт-експорт;
  • 14% - IT;
  • 12% - державний сектор.

Так, у Держслужбі зайнятості майже 70% вакансій були за робітничими професіями.

Фото: Yury Kim

У бізнесі ж, за даними аналітиків профільного ресурсу пошуку роботи (grc.ua), найбільша кількість вакансій у 2021 році відкривалася для спеціалістів у сферах продажу, ІТ, банківської діяльності, фахівців з маркетингу, реклами та PR, а також у транспортній галузі та логістиці. Причому за рік, за даними їхніх оглядачів, сфера «Продажі» збільшилася на 137%, сягнувши чверті від загальної кількості всіх вакансій.

Найпотрібнішими в цій категорії були фармацевти. Так, у листопаді кількість відкритих вакансій для цих спеціалістів перевищувала кількість охочих отримати таку роботу більш ніж в 1,5 разу, а влітку взагалі удвічі.

Фото: Karolina Grabowska

Попит на IT-спеціалістів залишається теж досить високим. За рік, що минає, кількість нових вакансій для цих фахівців порівняно з 2020 роком збільшилася на 91%.

Досить високі показники приросту відкритих вакансій показали протягом року транспорт і логістика (174%), банківська сфера (157%), маркетинг, PR і реклама (68%).

Натомість низький попит на працівників і спеціалістів продемонстрували за попередній рік також некомерційні організації та державна служба (-9%).

Фото: cottonbro

Кволо шукали минулого року і юристів – вакансії в цій царині зросли лише на 9% порівняно з 2020 роком, майже так само слабо – лише на 10% більше від попереднього року – шукали менеджмент вищої ланки, на 16% – фахівців у сфері страхування.

Що буде з ринком праці у 2022 році

Аналітики зберігають позитивні настрої стосовно двох чи не найбільш динамічних сфер української економіки – ІТ та агробізнесу. Тож вакансії в цій сфері будуть стабільними та мають перспективи для збільшення кількості, як і попереднього року. Ці тенденції, дуже ймовірно, попри всі негаразди в економіці, збережуться у фінансах і торгівлі (ритейлі, маркетингу, логістиці).

Якщо більш детально, то, відповідно до інформації Licensing international, в ІТ торік рекордні прибутки отримали компанії, що розробляли та дистрибутували ігри, влаштовували онлайн-змагання, а також індустрія кіно та музики.

Фото: Startup Stock Photos

Ці напрямки й у 2022 році мають значний потенціал для зростання, тому шукати роботу в такій компанії буде гарним рішенням для охочих високих зарплат і кар'єрного росту.

Стосовно агробізнесу, то, окрім того, що не втратить популярності як традиційна для галузі професія агронома, з’являться більш модернові. Наприклад, як розповіла в інтерв’ю медіа HR-менеджер департаменту Agricultural Solutions компанії BASF Анастасія Патрійчук, в Україні зростає популярність і збільшуються запити на спеціалістів пілотування дронами, бо їх усе ширше застосовують в агросфері.

Фото: The Lazy Artist Gallery"

А ще, як і минулоріч, у 2022-му точно буде попит на дизайнерів, інтернет-маркетологів, smm-фахівців, логістів, працівників онлайн entertainment (розважальної) - індустрії, PR-фахівців, спеціалістів з криптовалют.

Через високі ризики для виробників на фоні захмарних ці на газ, роботи у виробництві цілком може стати менше на відміну від попереднього року.

Скільки будуть платити у 2022 році

Як розповідала Українському радіо начальниця Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні, у грудні 2021 року середня заробітна плата серед вакансій, які подавали роботодавці до Держслужби зайнятості, становила 8,9 тис. грн.

Причому у сфері інформації та телекомунікації середня плата за місяць складала 12 тис. грн, у будівництві — 11,3 тис. грн, фінансовій та страховій діяльності — 10,3 тис. грн, сфері водопостачання, каналізації і поводження з відходами — 10 тис. грн, добувній промисловості і розроблення кар’єрів — 10 тис. грн.

Профільні портали дають більш оптимістичні дані зарплатні – понад 17 тис. у відкритих вакансіях по всіх профсферах за рік.

Фото: Gustavo Fring

Нагадаємо, що середня заробітна плата по країні торік (не плутати з тим, що пропонували у вакансіях, мова про макроекономічний показник, який обчислюється як середнє арифметичне значення заробітних плат певної групи працівників (наприклад, по підприємству, по галузі, по регіону. - LB.ua) наприкінці року перевищила 14 тис. грн.

Відповідно до консенсус-прогнозу Мінекономіки, цього року середня зарплата зросте до 15,78 тис. грн. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що середньомісячна заробітна плата у 2022 році становитиме 15,26 тис. грн, а у грудні 2022-го може зрости до 17,5 тис. грн.

Однак навіть у державних центрах зайнятості у 2021 році можна було знайти роботу, де фахівцю з розробки та тестування програмного забезпечення могли пропонувати зарплатню у 55 тис. грн; дизайнеру мультимедійних об’єктів — 44 тис. грн. І йдеться не лише про цифрові сфер. Так, головному конструктору проєкту могли пропонувати 34 тис. грн, техніку-конструктору — 30 тис. грн, ізолювальнику — 30 тис. грн, забійнику на відбійних молотках — 27 тис. грн, інженеру-програмісту — 20 тис. грн.

Фото: Anamul Rezwan

Медіа називають четвертою гілкою влади, яка формує думку, виносить на розсуд нас усіх найгостріші питання, ставить незручні питання і заставляє думати і аналізувати події.

Підтримувати незалежність і професійність медіа важливо для кожного з нас, тому не полініться і вкладіть свій вклад в їх справжню незалежність, якість і професійність

Юлія Ковалів, ексзаступниця голови Офісу президента, член Наглядової ради НАК "Нафтогаз"

Віталій Алєксєєв, Журналіст
Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також