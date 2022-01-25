Рада підвищила ліміт на безподаткові посилки з-за кордону до 150 євро

Фактично це рішення повертає ліміти до рівня, закріпленого в українському законодавстві до 1 липня 2019 року

Веховна Рада прийняла ухвалила у другому читанні законопроєкт № 4278 про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

За це рішення проголосувало 274 народні депутати, повідомила пресслужба парламенту.

Фактично це рішення повертає ліміти до рівня, закріпленого в українському законодавстві до 1 липня 2019 року. Тепер податком на додану вартість оподатковуватимуться лише міжнародні відправлення, вартість яких перевищує 150 євро.

Зазначимо, що зміни до Податкового кодексу набули чинності два роки тому. Вони передбачали оподаткування посилок з-за кордону, сума яких перевищувала 100 євро. Але якщо товар коштував, наприклад, 130 євро, то на 30 євро нараховувався ввізний податок (3 євро) та ПДВ (6 євро). Кінцева ціна для отримувача складала 139 євро. Податок потрібно було сплачувати у гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, суперечки через ліміти на посилки з-за кордону тривали вже давно. Так, 7 грудня 2017 року Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна. Пізніше поштові оператори звернулися з проханням до президента Петра Порошенка ветувати вказаний закон.

У листопаді 2018 року Рада ввела ПДВ на іноземні посилки вартістю понад 100 євро. Перехідний період було заявлено з 1 січня по 30 червня 2019 року.

У січні минулого року Парламент зробив крок до підвищення ліміту безмитних міжнародних посилок зі 100 до 150 євро, підтримавши відповідні зміни до Податкового кодексу.