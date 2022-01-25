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Кількість пасажирів у поїздах далекого сполучення за рік зросла на 150%

2021-го "Укрзалізниця" перевезла понад 25 млн пасажирів.

Кількість пасажирів у поїздах далекого сполучення за рік зросла на 150%
Фото: Александр Рудоманов

АТ "Укрзалізниця" підбило підсумки 2021 року. Згідно з оприлюдненими даними, у пасажирських поїздах далекого сполучення торік УЗ перевезла понад 25 млн пасажирів, що на 150% більше показника 2020 року. 

Пресслужба компанії повідомила, що в 2021-му найпопулярнішим став поїзд №45/46 "Ужгород – Лисичанськ". Торік ним скористалися 899,7 тис. пасажирів. Другим за попитом став поїзд №41/42 "Дніпро – Трускавець" із 520,7 тис. пасажирів. Трійку лідерів замикає поїзд №69/70 "Маріуполь – Львів" – 485,3 тис. пасажирів.

У п’ятірку найпопулярніших поїздів увійшли також №91/92 "Одеса – Костянтинівка" (465,7 тис. пасажирів) та №145/146 "Київ – Ізмаїл" (449,4 тис. пасажирів).

Нагадаємо, 2020 року "Укрзалізниця" перевезла 16 млн пасажирів. Це на 70% менше порівняно з доковідним 2019 роком, коли було продано понад 53 млн квитків. У 2018 році перевезли майже 56 млн пасажирів, у 2017 році – до 60 млн.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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