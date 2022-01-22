"ГарПок" після двомісячної затримки виплатив ДТЕК 2,7 млрд гривень боргу за "зеленим тарифом"

Інші виробники "зеленої" енергії отримали гроші ще у листопаді.

Державне підприємство "Гарантований покупець" у п'ятницю виплатило компанії "ДТЕК ВДЕ" 2,7 млрд гривень боргу за "зеленим тарифом".

Про це повідомив речник ДТЕК Олександр Шевельов.

"Справедливість перемогла. Вчора ГарПок виплатив борг 2,7 млрд грн компаніям "ДТЕК ВДЕ" з грошей, які європейські кредитори виділили на погашення заборгованості перед інвесторами у «зелену» енергетику", - написав він у фейсбуку.

Ці гроші були заблоковані з середини листопада.

13 листопада з ДП "ГарПок" зі скандалом пішов директор Костянтин Петриковець. За інформацією медіа, Петриковець відмовився виконувати доручення уряду не виплачувати кошти компанії ДТЕК Рината Ахметова.

15 листопада підприємство виплатило 16,3 млрд грн боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії, проте ще 3 млрд грн не отримав ДТЕК. Компанія попередила, що збирається судитися за ці гроші.

Невелику частину цих грошей, за даними "Інтерфаксу-Україна", було виплачено минулого тижня.

Через підприємство "Гарантований покупець" держава викуповує енергію, яка виробляється на сонячних і вітряних електростанціях.