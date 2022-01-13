Потужність "зеленої" генерації в Україні наблизилась до 8,5 ГВт

Сукупна встановлена потужність об'єктів відновлювальної енергетики, які отримали "зелений" тариф, у 2021 році виросла на 731 МВт до 8 451 МВт.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на розрахунки НКРЕКУ.

Найбільший приріст у відсотковому співвідношенні продемонстрували ТЕС на біомасі. За підсумками року їхня загальна потужність збільшилась майже на 40% - на 43 МВт до 152 МВт.

Потужність вітряних електростанцій у 2021 році збільшилась на 27,3% - на 359 МВт до 1 673 МВТ.

Потужність промислових сонячних електростанцій збільшилась на 4,8% - на 286 МВт до 6 227 МВт.

Потужність біогазових станцій за рік виросла на 19,2% до 124 МВт, а малих ГЕС - на 3,3% до 121 МВт.

Найбільші встановлені потужності ВЕС станом на кінець 2021 року знаходяться в Запорізькій області (596 МВт), де розташована, зокрема, найбільша в Україні Ботієвська ВЕС (200 МВт) компанії ДТЕК, та Херсонської області (583 МВт) з кількома станціями компанії Windkraft.

Лідерами за встановленими потужностями сонячних електростанцій є Дніпропетровська (там розташована, зокрема, найбільша в Україні Покровська СЕС на 240 МВт компанії ДТЕК) та Миколаївська область (там працює найбільша в області СЕС "Прогресівка" 148 МВт норвезької компанії Scatec) – 1139 МВт та 909 МВт потужностей відповідно.

Найбільші потужності малих ГЕС у 2021 році в Україні зосереджені у Вінницькій області – 24,7 МВт. Максимальні встановлені потужності електростанцій на біомасі у регіональному розрізі зафіксовані у Миколаївській області (27 МВт), на біогазі – у Хмельницькій (28 МВт).