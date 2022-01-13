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Міноборони: НВК "Іскра" зриває один з контрактів

Підприємство залишили без фінансування через невиконання зобов'язань.

Міноборони: НВК "Іскра" зриває один з контрактів
Радіолокаційна станція 36Д6 виробництва 'Іскри'
Фото: KGyST

Міністерство оборони заявило, що казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс Іскра", яке входить до складу "Укроборонпрому", зриває один із військових контрактів.

Про це повідомляється на сайті міністерства у зв'язку з появою інформації про те, що МО нібито відмовилось від продукції "Іскри" і підприємство зупинилось. Про це, зокрема, напередодні повідомило з посиланням на анонімне джерело інформаційне агентство "ОПК".

Міністерство назвало цю інформацію недостовірною.

У 2021 році Міноборони співпрацювало з "НВК Іскра" за чотирма контрактами. За одним із них у серпні – жовтні 2021 року за одним із контрактів підприємство вчергове не виконало зобов’язання вчасно, внаслідок чого виникла дебіторська заборгованість у розмірі понад 58 млн грн.

Міністерство вирішило, що більше не може здійснювати подальше авансування робіт, і припинило фінансування.

"Авансування буде відновлено у разі погашення дебіторської заборгованості підприємством, або на виконання відповідного рішення суду, яке дозволить Міноборони здійснювати фінансування у межах діючого законодавства. КП “НВК “Іскра” звернувся з відповідним позовом, за результатами його розгляду Міноборони вживатиме необхідних заходів. Адже наша спільна мета – щоб високотехнологічне обладнання якнайшвидше потрапило до військ", - сказав заступник міністра оборони України Анатолій Петренко.

На сайті "Укроборонпрому" повідомляється, що керівництво компанії вирішило провести службову перевірку щодо ситуації на "Іскрі".

"Наразі існує затримка з виконанням одного з контрактів на замовлення Міноборони, усі обставини якої і покликана встановити перевірка. Укроборонпром та Міністерство оборони України спільно працюють над вирішенням цієї ситуації, щоб якнайшвидше забезпечити передачу високотехнологічного обладнання до Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що "Іскра" займається розробкою та виробництвом наземної радіолокаційної техніки.

Серед останніх розробок підприємства - радар "Фенікс". Його серійне виробництво мало б початися уже в 2022 році, що прискорило б появу в українському війську засобів протиповітряної оборони вітчизняного виробництва.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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