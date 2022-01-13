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Збройним силам передали партію відремонтованих зенітних установок "Шилка"

Контракт виконано в рамках держоборонзамовлення у 2021 році.

ЗСУ-23-4М &quot;Шилка&quot;
Фото: Укроборонпром
ЗСУ-23-4М "Шилка"

Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" передало Збройним силам відремонтовані зенітні самохідні установки ЗСУ-23-4М "Шилка". Про це повідомляє пресслужба держконцерну "Укроборонпром".

"Підприємство вчасно та якісно виконало капітальний ремонт техніки. Кожен етап відновлення контролювався фахівцями Міністерства оборони. Після проведення полігонних випробувань техніку передано замовнику", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контракт виконано в рамках держоборонзамовлення у 2021 році, але частину робіт було розпочато за обігові кошти підприємства.

ЗСУ-23-4М &quot;Шилка&quot;
Фото: Укроборонпром
ЗСУ-23-4М "Шилка"

ЗСУ-23-4М &quot;Шилка&quot;
Фото: Укроборонпром
ЗСУ-23-4М "Шилка"

ЗСУ-23-4 "Шилка" – зенітна самохідна установка, призначена для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстані до 2500 метрів та висоті до 1500 метрів, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі.

Нагадаємо, у листопаді держпідприємство "Житомирський бронетанковий завод" відремонтувало партію БМП-2 і БРЕМ-2 та передало їх у Збройні сили України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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