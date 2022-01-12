За минулі свята поліція отримала 132 повідомлення про мінування, 9 зловмисників у 9 областях, – Клименко

Національна поліція перевіряє усі повідомлення про мінування. Правоохоронці з’ясовують, хто здійснює хибні виклики. Тільки у період минулих новорічних свят правоохоронці отримали 132 такі повідомлення.

Про це голова Національної поліції Ігор Клименко заявив в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє пресслужба МВС.

"Затримано 9 зловмисників в 9 областях держави, зокрема у великих містах - Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви скоєння злочину. Деякі особи перебували в стані алкогольного сп’яніння", – розповів він.

Голова Нацполіції зазначив, що частина повідомлень про загрозу безпеці громадян надходить із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Метою хвилі "мінувань" очільник НПУ вважає дестабілізацію в державі.

Також Ігор Клименко наголосив, що Національна поліція реагуватиме на кожне повідомлення про мінування. Він наголосив, що згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за такий вид злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про "замінування" всіх шкіл у Львові і Черкасах. Така ж інформація надійшла в поліцію Дніпра.

Окрім того, невідомі сьогодні "мінували" чотири станції столичного метро, а також аеропорти "Бориспіль" і "Київ".