На річці Луга поблизу с. Заріччя Володимир-Волинського району на Волині виявлено тіло хлопчика.

Тіло дитини 12 січня підняли рятувальники районного управління ДСНС.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, повідомлення до служби "101" надійшло о 13:01 12 січня.

З’ясувалося, що потопельник – 14-річний мешканець с. Заріччя.

"Попередня причина трагедії: хлопчик потрапив у воду через пустощі на льоду", – повідомили у ДСНС.

Рятувальники вкотре закликали батьків не відпускати дітей на водойми, не залишати їх без нагляду.

Як повідомляли, 26 грудня на річці Південний Буг провалилися під лід та потонули двоє дітей у селищі Завалля Кіровоградської області.