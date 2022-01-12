Киянин пограбував сусідів, які шуміли у квартирі

Мешканець Києва вирішив пограбувати сусідів, які сильно шуміли у своїй квартирі.

Це сталося на вулиці Данченка в Подільському районі, повідомляється на сайті столичної поліції.

Напередодні пограбування підозрюваний поскандалив з мешканцем сусідньої квартири через шум, який лунав з неї. В ході конфлікту "шумний" сусід вдарив його, і той не придумав нічого кращого, як пограбувати кривдника.

Наступного дня він разом з шістьма товаришами увірвався до квартири сусідів. Вони застосували сльозогінний газ, побили господарів та їхніх гостей, а потім забрали з квартири золоті прикраси, планшет і бейсбольну биту.

Поліція швидко знайшла грабіжників разом з речовими доказами.

Трьох підозрюваних затримали за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу - грабіж, поєднаний із проникненням у житло та з застосуванням насильства. Двоє з них перебувають під вартою, третього відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Решту ймовірних нападників встановлюють.