Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, в якому привітав українців із всесвітнім днем "дякую".

Відео у Instagram Зеленського, зроблене у обстановці Офісу глави держави, було оприлюднене ввечері 11 січня.

"Сьогодні всесвітній день "Дякую". Зараз у нас початок десятої. Я закінчив всі свої головні зустрічі, справи. І я вирішив всім подякувати", - сказав Зеленський.

Він висловив подяку своїм батькам, дружині та дітям.

"Хочу подякувати всім нашим військовим, всім медикам, всім тим, хто захищає нашу державу, і захищає наші кордони, і захищає наше здоров’я. І, на жаль, іноді, захищаючи наше життя, віддають своє. Я вдячний вашим рідним, близьким. Низький уклін і велика-велика подяка за таких великих людей", - сказав президент.

Нагадаємо, у понеділок, 10 січня на Instagram-сторінці Зеленського було опубліковано фото, на якому президент перебуває за столом у своєму робочому кабінеті. У підписі до фото Зеленський дав зрозуміти, що почав "новий робочий тиждень у новому, 2022 році".

Пізніше користувачі соцмереж звернули увагу, що фото насправді зроблене ще у листопаді 2021 року - на нараді щодо протидії поширенню в Україні штаму коронавірусу "Омікрон". З огляду на це дописувачі піддали сумніву, що президент перебуває у Києві.