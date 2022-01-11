Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Фото: ДСНС

У Подільському районі Києва сталася пожежа у металевому ангарі, яка загрожувала перекинутися на розташований поруч кондитерський цех.

Як зазначає Головне управління ДСНС України у м.Києві, повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 17:46. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

"По прибуттю, бійці встановили, що займання сталося в 1-поверховому металевому ангарі орієнтовним розміром 15х20 м, прибудованому до 2-поверхової будівлі кондитерського цеху. Оскільки існувала загроза розповсюдження полум’я на сусідню будівлю, рятувальники передали про підвищений ранг пожежі", - йдеться у повідомленні.

У ході ліквідації загоряння з ангару було евакуйовано 7 вуглекислотних балонів, тим самим вогнеборці попередили можливий вибух.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

О 18:58 займання локалізовано на площі 300 кв. м та о 19:32 - ліквідовано.

На місці було задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 36 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, 9 січня у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки, де сталася пожежа. Займання сталося на 7 поверсі будинку.