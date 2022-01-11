У Харкові через прорив водогону довелось зупиняти метро

У Харкові через прорив водогону вранці 11 січня довелося зупиняти метро.

В оперативному зведенні Харківської ОДА повідомляється, що близько 5:00 стався прорив труби діаметром 500 мм на Клочківській вулиці.

Через вентиляційні шахти вода стала потрапляти в тунель метро на перегоні між станціями "Майдан Конституції" та "Центральний ринок" на Холодногірсько-Заводській лінії. Рух поїздів в напрямку станції "Центральний ринок" довелося тимчасово зупинити.

О 7:08 після початку ремонтних робіт рух поїздів відновили в повному обсязі.

В КП "Харківводоканал" повідомили, що пошкоджена труба знаходиться на балансі забудовника "Житлобуд-1".

Заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов у свою чергу повідомив, що підтоплення зупинилося, воду почали відкачувати і в метро вона більше не тече. "Причини будуть встановлені на завтрашній ранок. Після цього ми повідомимо результати проведених досліджень", - цитує віцемера місцеве видання NewsRoom.

Харківський метрополітен складається з трьох ліній загальною довжиною 38,7 км. Холодногірсько–Заводська лінія найдовша, вона складається з 13 станцій.