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Директорку україномовного театру «Арабески» зняли з конкурсу Харківського російського драмтеатру нібито за незнання української

Світлана Олешко не надала сертифікат про володіння українською мовою. Її кандидатську роботу з української філології комісія не взяла до уваги.

Директорку україномовного театру «Арабески» зняли з конкурсу Харківського російського драмтеатру нібито за незнання української
Фото: kharkov.ua

10 січня відбулось перше засідання конкурсної комісії, що має обрати директора Харківського театру російської драми ім. Пушкіна. За підсумками розгляду технічних вимог до кандидатів, з 8-ми осіб, що подали документи до наступного етапу допустили лише трьох: Сергія Москаленка, Інгу Лобанову, Наталю Мисенко.

Серед тих, кого комісія відсіяла — Світлана Олешко, засновниця й багаторічна керівничка та режисерка театру «Арабески», одного з перших новітніх українських авангардних театрів, який працює переважно зі складними соціальними та історичними темами, був одним із ключових явищ культурного життя Харкова в двотисячні та сприяв поширенню україномовної культури. Світлана Олешко — авторка кандидатської роботи з української філології на тему “Формальне експериментаторство в українській прозі 20-х років ХХ століття”. 

Як повідомила одна з членкинь конкурсної комісії Вероніка Склярова (представниця від ГО Арт Дот), комісія не мала зауважень до кваліфікації заявниці, що вказано у протоколі засідання. Формальною причиною відмови стала відсутність в Олешко сертифікату про володіння українською мовою. У коментарі LB.ua Склярова додала, що норму щодо української мови порушили самі члени комісії: “У засіданні брали участь 7 з 9 членів комісії, були відсутні двоє представників від депутатського корпусу. При цьому троє з учасників у ході засідання спілкувались російською мовою, що є порушенням”.

Співавторка закону про конкурсні комісії та закону про державну мову, учасниця Коаліції дієвців культури Ірина Подоляк зазначає, що довідка про володіння українською в списку необхідних на подання документів на цьому етапі не значиться: «Закон про мову передбачає необхідність володіти українською мовою, однак, мовний сертифікат могли б вимагати як мінімум на другому етапі роботи комісії, коли кандидати відстоюють свої програми. Відмова в подальшому проходженні конкурсу через відсутність сертифікату є маніпуляцією: усі кандидати мають право донести копію свідоцтва про середню освіту до другого засідання комісії».

Світлана Олешко планує оскаржити результати роботи комісії в адміністративному суді та вимагати визнання конкурсу недійсним.

Нагадаємо, влітку 2021 попередній конкурс на посаду директора Харківського театру російської драми імені Пушкіна виграв 72-річний перший заступник попереднього директора та ексдепутат облради Анатолій Вінник, інженер-теплоенергетик за освітою. Його не призначили директором через те, що забракло голосів депутатів облради.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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