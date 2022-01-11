Директорку україномовного театру «Арабески» зняли з конкурсу Харківського російського драмтеатру нібито за незнання української

10 січня відбулось перше засідання конкурсної комісії, що має обрати директора Харківського театру російської драми ім. Пушкіна. За підсумками розгляду технічних вимог до кандидатів, з 8-ми осіб, що подали документи до наступного етапу допустили лише трьох: Сергія Москаленка, Інгу Лобанову, Наталю Мисенко.
Серед тих, кого комісія відсіяла — Світлана Олешко, засновниця й багаторічна керівничка та режисерка театру «Арабески», одного з перших новітніх українських авангардних театрів, який працює переважно зі складними соціальними та історичними темами, був одним із ключових явищ культурного життя Харкова в двотисячні та сприяв поширенню україномовної культури. Світлана Олешко — авторка кандидатської роботи з української філології на тему “Формальне експериментаторство в українській прозі 20-х років ХХ століття”.
Як повідомила одна з членкинь конкурсної комісії Вероніка Склярова (представниця від ГО Арт Дот), комісія не мала зауважень до кваліфікації заявниці, що вказано у протоколі засідання. Формальною причиною відмови стала відсутність в Олешко сертифікату про володіння українською мовою. У коментарі LB.ua Склярова додала, що норму щодо української мови порушили самі члени комісії: “У засіданні брали участь 7 з 9 членів комісії, були відсутні двоє представників від депутатського корпусу. При цьому троє з учасників у ході засідання спілкувались російською мовою, що є порушенням”.
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Співавторка закону про конкурсні комісії та закону про державну мову, учасниця Коаліції дієвців культури Ірина Подоляк зазначає, що довідка про володіння українською в списку необхідних на подання документів на цьому етапі не значиться: «Закон про мову передбачає необхідність володіти українською мовою, однак, мовний сертифікат могли б вимагати як мінімум на другому етапі роботи комісії, коли кандидати відстоюють свої програми. Відмова в подальшому проходженні конкурсу через відсутність сертифікату є маніпуляцією: усі кандидати мають право донести копію свідоцтва про середню освіту до другого засідання комісії».
Світлана Олешко планує оскаржити результати роботи комісії в адміністративному суді та вимагати визнання конкурсу недійсним.
Нагадаємо, влітку 2021 попередній конкурс на посаду директора Харківського театру російської драми імені Пушкіна виграв 72-річний перший заступник попереднього директора та ексдепутат облради Анатолій Вінник, інженер-теплоенергетик за освітою. Його не призначили директором через те, що забракло голосів депутатів облради.