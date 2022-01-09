Сьогодні премію "Золотий глобус-2022" вручатимуть без акторів та преси

У неділю, 9 січня у Лос-Анджелесі відбудеться 79-та церемонія вручення нагород кінопремії “Золотий глобус” Голлівудської асоціації іноземної преси.
Церемонію, що відбудеться у готелі “Беверлі Хілтон”, цьогоріч не транслюватимуть, а переможців оголосять у соцмережах та через пресреліз. Церемонія пройде без кінозірок, традиційного “червоного килиму” та преси.
This year's event is going to be a private event and will not be live-streamed.— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2022
We will be providing real-time updates on winners on the Golden Globes website and our social media.https://t.co/UftlFSZg5u
Раніше премію байкотували низка медіаорганізацій, зокрема американська телекомпанія NBC, Netflix, Amazon, та окремі актори, серед яких є Том Круз і Скарлет Йохансон.
Голлівудську асоціацію іноземної преси звинуватили у тому, що серед її членів немає темношкірих людей та у порушенні антимонопольних правил.
Відтак в асоціації заявили про проведення реформ, зокрема, у складі організації з’явився 21 новий журналіст, включно зі шістьма темношкірими, і директор з питань різномаїття.
Нагадаємо, премія “Золотий глобус” вручається щороку у січні за результатами голосування приблизно 90 міжнародних журналістів, які мешкають у Голлівуді.
Нагороди вручають за роботи у кіно та на телебаченні.
Номінантів-2022 у 25 категоріях оголосили 13 грудня 2021 року репер Снуп Доґґ і президент асоціації Гелен Гьоне.
За звання "Найкращий драматичний фільм" змагатимуться "Белфаст", "У ритмі серця" (CODA), "Дюна", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" та "У руках пса".
Найкращий серіал обиратимуть серед таких телешоу: “Люпен”, “Ранкове шоу”, “Поза”, “Гра в кальмара”, “Спадщина”.