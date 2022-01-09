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Сьогодні премію "Золотий глобус-2022" вручатимуть без акторів та преси

Телетрансляції не буде.

Сьогодні премію "Золотий глобус-2022" вручатимуть без акторів та преси

У неділю, 9 січня у Лос-Анджелесі відбудеться 79-та церемонія вручення нагород кінопремії “Золотий глобус” Голлівудської асоціації іноземної преси.

Церемонію, що відбудеться у готелі “Беверлі Хілтон”, цьогоріч не транслюватимуть, а переможців оголосять у соцмережах та через пресреліз. Церемонія пройде без кінозірок, традиційного “червоного килиму” та преси.

Раніше премію байкотували низка медіаорганізацій, зокрема американська телекомпанія NBC, Netflix, Amazon, та окремі актори, серед яких є Том Круз і Скарлет Йохансон.

Голлівудську асоціацію іноземної преси звинуватили у тому, що серед її членів немає темношкірих людей та у порушенні антимонопольних правил.

Відтак в асоціації заявили про проведення реформ, зокрема, у складі організації з’явився 21 новий журналіст, включно зі шістьма темношкірими, і директор з питань різномаїття. 

Нагадаємо, премія “Золотий глобус” вручається щороку у січні за результатами голосування приблизно 90 міжнародних журналістів, які мешкають у Голлівуді.

Нагороди вручають за роботи у кіно та на телебаченні.

Номінантів-2022 у 25 категоріях оголосили 13 грудня 2021 року репер Снуп Доґґ і президент асоціації Гелен Гьоне.

За звання "Найкращий драматичний фільм" змагатимуться "Белфаст", "У ритмі серця" (CODA), "Дюна", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" та "У руках пса".

Найкращий серіал обиратимуть серед таких телешоу: “Люпен”, “Ранкове шоу”, “Поза”, “Гра в кальмара”, “Спадщина”.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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