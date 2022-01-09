Москва не має оптимізму напередодні переговорів зі США, попередня зустріч може відбутися вже сьогодні

“Передбачати прогрес, тим більше швидкий, напевно, було б наївно", заявив очільник російської організація Рябков.

У Росії немає оптимізму напередодні майбутніх переговорів із США в Женеві щодо гарантій безпеки і ситуації в Україні, а очікування є реалістичними.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який очолив делегацію Росії, пише interfax.ru.

Делегація вже прибула до Швейцарії, у її складі є представники зовнішньополітичного міністерства та Міноборони країни.

Делегацію США очолила перший заступник держсекретаря Венді Шерман.

“Очікування у нас реалістичні. Виходячи з тих сигналів, які ми почули з Вашингтона та Брюсселя в останні дні, передбачати прогрес, тим більше швидкий, напевно, було б наївно”, – сказав Рябков.

Він додав, що це, звичайно, – тривожний момент, тому що перед ними поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз.

“Не даючи можливості колегам зі США та НАТО це все загальмувати, завантажити в обговорення нескінченні одні і ті ж сюжети, які роками та десятиліттями вивалюються в ОБСЄ”, – сказав заступник міністра.

Російські ЗМІ також інформують, що сторони можуть провести попередню зустріч вже ввечері у неділю, 9 січня.

Нагадаємо, завтра представники Росії та Сполучених Штатів Америки проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.