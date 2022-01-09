Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP
США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
Токаєв відзвітував Путіну про стабілізацію ситуації в Казахстані
Токаєв відзвітував Путіну про стабілізацію ситуації в Казахстані
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
Українці зібрали мітинг під стінами Білого дому
Українці зібрали мітинг під стінами Білого дому
NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону
NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону
Ліван повністю залишився без електрики
Ліван повністю залишився без електрики
ГоловнаСвіт

Москва не має оптимізму напередодні переговорів зі США, попередня зустріч може відбутися вже сьогодні

“Передбачати прогрес, тим більше швидкий, напевно, було б наївно", заявив очільник російської організація Рябков.

Москва не має оптимізму напередодні переговорів зі США, попередня зустріч може відбутися вже сьогодні
Фото: RT

У Росії немає оптимізму напередодні майбутніх переговорів із США в Женеві щодо гарантій безпеки і ситуації в Україні, а очікування є реалістичними.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який очолив делегацію Росії, пише interfax.ru.

Делегація вже прибула до Швейцарії, у її складі є представники зовнішньополітичного міністерства та Міноборони країни.

Делегацію США очолила перший заступник держсекретаря Венді Шерман.

“Очікування у нас реалістичні. Виходячи з тих сигналів, які ми почули з Вашингтона та Брюсселя в останні дні, передбачати прогрес, тим більше швидкий, напевно, було б наївно”, – сказав Рябков.

Він додав, що це, звичайно, – тривожний момент, тому що перед ними поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз.

“Не даючи можливості колегам зі США та НАТО це все загальмувати, завантажити в обговорення нескінченні одні і ті ж сюжети, які роками та десятиліттями вивалюються в ОБСЄ”, – сказав заступник міністра.

Російські ЗМІ також інформують, що сторони можуть провести попередню зустріч вже ввечері у неділю, 9 січня.

Нагадаємо, завтра представники Росії та Сполучених Штатів Америки проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ. 

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також