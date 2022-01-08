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Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення

До вʼязниці вона активно боролася за права жінок у Саудівській Аравії. 

Басма бінт Сауд
Фото: Wiki
Басма бінт Сауд
Саудівську принцесу Басму бінт Сауд звільнили після трьох років увʼязнення. Вона перебувала під вартою з березня 2019, а в квітні 2020 попросила короля Салмана і наслідного принца Мухаммеда бін Салмана відпустити її за станом здоровʼя.

Про звільнення 57-річної принцеси та її доньки повідомили в акаунті саудівської гілки правозахисної організації Human Rights.

"Басма бінт Сауд аль Сауд та її донька Суход, увʼязнені з березня 2019, були звільнені", – йдеться у повідомленні. 

Принцеса Басма – донька колишнього правителя Саудівської Аравії Сауда ібн Абдул-Азіза аль Сауда, що правив країною по 1964 рік і був скинутий в результаті держперевороту. Вона боролася за соціальні реформи і гендерну рівність. Басма бінт Сауд раптово зникла під час спроби вилетіти на лікування до Швейцарії, потім зʼясувалося, що її заарештували. 

Влада звинуватила принцесу і її доньку в тому, що вони намагалися покинути країну нелегально, що є в Саудівській Аравії кримінальним злочином. Доньку звинуватили також у кіберзлочинах. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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