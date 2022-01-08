Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення

Про звільнення 57-річної принцеси та її доньки повідомили в акаунті саудівської гілки правозахисної організації Human Rights.
"Басма бінт Сауд аль Сауд та її донька Суход, увʼязнені з березня 2019, були звільнені", – йдеться у повідомленні.
BREAKING: Basma bint Saud Al Saud and her daughter Suhoud, detained since March 2019, have been released. pic.twitter.com/tTsh6kPgzE— ALQST for Human Rights (@ALQST_En) January 8, 2022
Принцеса Басма – донька колишнього правителя Саудівської Аравії Сауда ібн Абдул-Азіза аль Сауда, що правив країною по 1964 рік і був скинутий в результаті держперевороту. Вона боролася за соціальні реформи і гендерну рівність. Басма бінт Сауд раптово зникла під час спроби вилетіти на лікування до Швейцарії, потім зʼясувалося, що її заарештували.
Влада звинуватила принцесу і її доньку в тому, що вони намагалися покинути країну нелегально, що є в Саудівській Аравії кримінальним злочином. Доньку звинуватили також у кіберзлочинах.