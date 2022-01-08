Радники Шольца і Макрона приїдуть в Київ наступного тижня

Очільник ОПУ спілкувався з ними телефоном.

Наступного тижня радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер та дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн приїдуть до Києва.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Протягом останніх днів Єрмак спілкувався з Пльотнером та Бонном телефоном.

“Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації”, – написав Єрмак.

Очільник ОПУ також обговорив з помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти.

Нагадаємо, Франція й Німеччина пропонують провести зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

Переговори з цього приводу почнуться 10 січня у Женеві, де зустрінуться представники США і Росії.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія - НАТО, а 13 січня вимоги Росії будуть обговорюватися в рамках ОБСЄ.