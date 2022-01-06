​У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України

Цього тижня представники України, Росії, Франції та Німеччини зустрінуться в різних форматах.

У Москві розпочалася зустріч щодо ситуації на сході України на рівні політичних радників лідерів Німеччини та Франції.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що зараз заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак проводить переговори "щодо внутрішньоукраїнського врегулювання" із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном.

Зустріч проходить у скороченому складі, оскільки на неї не запрошували переговірника від України - голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, цього тижня політичні радники лідерів країн “нормандської четвірки” зустрінуться у різних форматах. Спочатку передбачена розмова між паном Плетнером (радник канцлера ФРН), його французьким та російськими колегами.

Незалежно від цих переговорів Плетнер і Бонн також зустрінуться з представником України.

"Нормандська четвірка" складається з України, Франції, Німеччини та Росії, її мета - припинити війну на Донбасі.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Джо Байден як новий президент США міг би посилити українську позицію у перемовинах у "нормандському форматі". Власне, розмови про приєднання США ведуться вже давно. Зокрема, про готовність приєднатися до перемовин заявляв і попередній президент США Дональд Трамп. Говорив про це і колишній представник Держдепу по Україні Курт Волкер.

У Кремлі ідею участі США в "нормандському форматі" постійно відкидали. Однак, цього року в МЗС Росії допустили підключення США до таких перемовин. Наразі перемовини між Росією і США щодо України заплановані на 10 січня. Вони пройдуть у межах платформи Стратегічного діалогу з безпеки, а за кілька днів буде зустріч Росія-НАТО і засідання Постійної ради ОБСЄ.