Лукашенко запропонував називати період Речі Посполитої "польською окупацією"

Олександр Лукашенко запропонував записати в білоруських підручниках, що період Речі Посполитої був польською окупацією та етноцидом білорусів.

Про це він сказав у четвер на нараді з питань історичної політики.

За його словами, досі Білорусь намагалась не політизувати історію, але тепер більше не буде замовчувати факти, "навіть якщо вони зачіпають чиїсь амбіції чи національні почуття".

"Якщо сьогодні литовці та поляки заперечують внесок білоруського народу в розвиток таких історичних форм державності на нашій землі, як ВКЛ [Велике князівство Литовське] та Річ Посполита, то що нам заважає дати цим періодам адекватну оцінку?" - цитує Лукашенка його преслужба.

"Давайте у підручниках з історії, у замкових та музейних експозиціях так і назвемо, наприклад, період Речі Посполитої - окупацією білоруської землі поляками. Етноцидом білорусів. [...] А візьміть Велике князівство Литовське. Сучасні литовці фактично приватизували спадщину цього державного утворення. Але що там було литовське? Мова - наша, на ній же написана і конституція - Статут. Чільна віра- православ'я. Територія – переважно білоруська, українська, частково російські землі. Народ на 80% - наш. Слов'яни. А це основні атрибути та ознаки державності", - сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, білоруська історія набагато давніша за литовську, і коли "на всю Європу гриміли Полоцьке та Турівське князівства як центри духовності та просвіти, предки литовців все ще жили в темряві язичництва і вели примітивне господарство".

Нагадаємо, що минулого року в Білорусі вирішили визнати забороненою символікою національний біло-червоно-білий прапор, який був офіційним у часи Білоруської Народної Республіки (1918-1919) і державним у перші роки після здобуття Білоруссю незалежності в 1991 році.

Пізніше за часів Олександра Лукашенко використання цього прапора в країні фактично заборонили. Офіційним став прапор, аналогічний прапору Білоруської РСР, лише без серпа і молота, а біло-червоно-білий перетворився на символ протесту.

Лукашенко тепер називає біло-червоно-білий прапор "тряпкою".