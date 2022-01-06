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У Білому домі заперечили причетність США до заворушень у Казахстані

The New York Times зауважила, що час заворушень у Казахстані "особливо незручний для Путіна".

У Білому домі заперечили причетність США до заворушень у Казахстані
Фото: NEXTA

Білий дім у середу, 5 січня, заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за заворушеннями в Казахстані, і закликав до спокою та стриманості.

Речниця Білого дому Джен Псакі назвала "абсолютно хибними" закиди, які пролунали у Росії про начебто причетність США до розпалювання заворушень, передає Голос Америки.

Напередодні деякі російські ЗМІ навели оцінки про нібито причетність США до ситуації у Казахстані та пов'язали її зі спробами "відволікти сили з українського напрямку".

Президент Казахстану Токаєв заявив про "зовнішню агресію", "терористичні банди, що пройшли серйозну підготовку за кордоном" та звернувся до голів країн Організації договору колективної безпеки, яку очолює Росія, за допомогою щодо подолання "терористичної загрози", "підриву цілісності держави".

The New York Times пише, що час заворушень у Казахстані "особливо незручний для пана Путіна, який сподівається використати три зустрічі наступного тижня із Західними делегаціями, щоб передомовитись міжнародні безпекові угоди періоду після Холодної війни щодо України та того, що Росія вважає її сферою впливу у Східній Європі та Центральній Азії".

Видання також звертає увагу на те, що президент Казахстану Токаєв назвав протести "високо організованими" та частиною "детально продуманого плану змовників, які мотивовані фінансово".

Ситуація у Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками.

6 січня у колишній столиці Казахстану Алмати біля будівлі адміністрації, яка напередодні була захоплена озброєними протестувальниками, війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих. Своєю чергою у МВС країни заявили, що внаслідок сутичок із протестувальниками постраждали понад 300 силовиків, восьмеро – загинули.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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