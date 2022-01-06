У ще одній області Казахстану почалася "антитерористична операція"

У Кизилординській області Казахстану розпочалася "антитерористична операція" на тлі протестів, викликаних різким підвищенням цін на зріджений газ.[

Як повідомляє телеграм-канал Orda.kz, глава регіону Гульшара Абдикалікова підтвердила проведення операції в області. Зазначається, що зараз у Кизилординській області діє червоний рівень терористичної небезпеки.

Разом з тим, як інформує Vlast.kz, в Атирауській, Мангістауській, Актюбінській та Кизилординській областях перекрито залізничні колії, рух 25 потягів скасовано.

Протести в Казахстані почалися 2 січня як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Єдиного лідера протестів немає.

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією.

За час протестів уряд подав у відставку, а Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці поноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.