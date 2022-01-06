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Ізраїльські військові застрелили озброєного палестинця під час спецоперації в місті Наблус

Бойовика опізнали як Бачара Хашаша. 

Ізраїльські військові застрелили озброєного палестинця під час спецоперації в місті Наблус
військові Ізраїлю (ілюстративне фото)

Ізраїльські військові убили озброєного палестинця під час затримання в місті Наблус. Про це пише Reuters та The Jerusalem Post.

За словами представника Збройних сил Ізраїлю, палестинський бойовик на імʼя Бачар Хашаш був застрелений під час перестрілки з військовими у ході спецоперації з розшуку бойовиків у Наблусі вранці у четвер.

За повідомленнями палестинських ЗМІ, озброєний чоловік був ініціатором стрілянини. З ним перебували й інші палестинці. Хашаш був убитий біля входу в табір біженців "Балата".

"Деякі палестинські бойовики почали стріляти по військовим, через що ті відкрили вогонь у відповідь і вбили одного з них. Розшукуваний чоловік заарештований", – повідомив речник військових. 

Наблус – місто на західному березі ріки Йордан.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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