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Туреччина підписала з "Газпромом" чотирирічний контракт на постачання газу

Угода передбачає збільшення ролі державної BOTAŞ в імпорті.

Туреччина підписала з "Газпромом" чотирирічний контракт на постачання газу
Фото: botas.gov.tr

Турецька державна компанія BOTAŞ підписала чотирічний контракт з російським "Газпромом експорт". Він передбачає, що держава отримуватиме щорічно по 5,75 млрд кубометрів газ трубопроводом "Турецький потік".

Попередня угода, яка закінчилась у кінці 2021 року, передбачала поставку на рівні 4 млрд кубометрів на рік, пише "Інтерфакс".

Загалом "Газпром" у 2021 році поставив до Туреччини близько 27 млрд куб. м газу, що на дві третини більше, ніж 2020 року. Більшу частину обсягів імпортують приватні компанії. Споживання газу в Туреччині зростає і в 2021 році мало збільшитися до рекордних 60 млрд куб. м.

Нагадаємо, що церемонія запуску газопроводу "Турецький потік" відбулася на початку 2020 року за участю президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана. У ній також узяли участь прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і президент Сербії Александар Вучич - ці країни будуть отримувати газ новим трубопроводом.

"Турецький потік" прокладено дном Чорного моря від російського міста Анапа до європейського узбережжжя Туреччини. Його будівництво - частина російського плану відмови від транзиту через Україну. Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" - по 15,75 млрд куб. м. Одна призначена для постачання газу турецьким споживачам, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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