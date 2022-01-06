У Казахстані призупинили роботу всіх банків

Нацбанк пояснив це антитерористичною операцією та збоями в роботі інтернету.

У Казахстані призупинили роботу всіх фінансових організацій. Не працює й фондова біржа. Нацбанк пояснив це антитерористичною операцією, яку влада проводить у країні.

Про це в ефірі телеканалу "Хабар 24" повідомив офіційний представник Національного банку Олжас Рамазанов, повідомляє агентство "Интерфакс".

"Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку та Національний банк Казахстану, беручи до уваги проведення контртерористичних операцій силовими структурами та враховуючи тимчасові збої в роботі інтернету, а також для захисту здоров'я та життя працівників фінансових організацій та споживачів фінансових послуг, повідомляє про тимчасове припинення діяльності всіх фінансових організацій", – заявив Рамазанов.

Напередодні на всій території Казахстану було запроваджено надзвичайний стан і комендантську годину. В Алмати, де напередодні влада оголосила про проведення антитерористичної операції, на вулицях мало людей, всюди бите скло, поламані світлофори.

Ситуація у Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками.

Увечері 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу. Організація Договору про колективну безпеку, до якої, крім Казахстану входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан, ухвалила рішення направити "колективні миротворчі сили" в країну.