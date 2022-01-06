Голова МЗС Франції заявив про необхідність "вимогливого діалогу" з Росією

"Ведення вимогливого діалогу з Росією... корисне і необхідне для зміцнення стратегічної стабільності в Європі".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорив з очільниками МЗС Німеччини Анналеною Бербок, Італії - Луїджі Ді Майо та Польщі - Збігнєвом Рау, а також головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем поточну напруженість у відносинах із Росією та українське питання.

Про це йдеться у заяві Жан-Ів Ле Дріана, розміщеного на сайті МЗС Франції.

Зазначається, що голова МЗС Франції наголосив на важливості тісної координації між країнами ЄС напередодні дискусій, запланованих з Росією у різних форматах наступного тижня, а також неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка має відбутися в Бресті 13 та 14 січня у рамках головування Франції у Раді Європейського Союзу.

"У зв'язку з цим я звернув особливу увагу на обов'язок країн ЄС робити свій внесок і брати активну участь за допомогою конкретних пропозицій у підготовці та проведенні даних дискусій з Росією, які стосуються їхніх власних інтересів безпеки. Ведення вимогливого діалогу з Росією, заснованого на параметрах, які, як ми вважаємо, відповідають нашим колективним безпековим інтересам, корисне і необхідне для зміцнення стратегічної стабільності в Європі", - наголосив Ле Дріан.

Він нагадав співрозмовникам, що будь-яка чергова військова агресія щодо України спричинить масштабні наслідки і матиме високу ціну, включаючи обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами.

Він також згадав про те, що Франція продовжує докладати зусиль у рамках "Нормандського формату" щодо деескалації напруженості в Україні та навколо неї, а також щодо просування реалізації Мінських угод.