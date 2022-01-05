"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
ГоловнаСвіт

Блінкен: важко уявити, що "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну

За словами очільника Держдепу, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Блінкен: важко уявити, що "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну
Фото: EPA/UPG

Важко уявити, що газопровід "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну. Про це заявив у середу голова держдепу Ентоні Блінкен за підсумками переговорів з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Важко уявити, що газ піде цим трубопроводом у разі російської агресії", - наводить слова Блінкена "Інтерфакс-Україна".

За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Голова Держдепу також зазначив, що питання "Північний потік-2" піднімалося під час зустрічі з очільницею МЗС Німеччини.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також