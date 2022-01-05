Блінкен: важко уявити, що "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну

За словами очільника Держдепу, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Важко уявити, що газопровід "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну. Про це заявив у середу голова держдепу Ентоні Блінкен за підсумками переговорів з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Важко уявити, що газ піде цим трубопроводом у разі російської агресії", - наводить слова Блінкена "Інтерфакс-Україна".

За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Голова Держдепу також зазначив, що питання "Північний потік-2" піднімалося під час зустрічі з очільницею МЗС Німеччини.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.