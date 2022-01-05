МЗС закликає українців у Казахстані уникати участі в масових заходах, що можуть становити загрозу

Станом на сьогодні українці в Казахстані не зверталися до посольства по допомогу.

Посольство України в Казахстані, де з 2 січня вирують протести, станом на зараз не отримувало повідомлень від українців про загрозу їхньому життю та безпеці. МЗС закликає українців у Казахстані реєструватися в системі "Друг", а в разі загрози повідомляти посольству України.

Про це на брифінгу в Станиці Луганській з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми уважно будем стежити за розвитком подій у Казахстані. Всі громадяни України, які перебувають в Казахстані, мають демонструвати пильність і укникати участі в масових заходах, які можуть становити загрозу для їхнього життя та здоровʼя", – зазначив він.

Нагадаємо, що в чотирьох регіонах включно зі столицею Нурсултаном введено надвзичайний стан через масові антиурядові протести. Мітинги тривають з 2 січня. Протестувальники висунулу економічні та політичні вимоги, зокрема щодо усунення від фактичної влади першого президента Нурсултана Назарбаєва.